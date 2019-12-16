美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

▲民主黨認為川普濫用職權。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

近來有十多家美國大牌媒體發表社論，呼籲彈劾總統川普（Donald Trump），包括知名的《華盛頓郵報》（Washington Post）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、《波士頓環球報》（Boston Globe）都加入行列，《紐約時報》（New York Times）社論標題更是簡潔有力，直接寫出「彈劾」。

川普7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）通話，被民主黨認為是在施壓對方，藉此調查爭取2020總統大位的前副總統拜登（Joe Biden），這是川普的政敵。《華盛頓郵報》報導，多家媒體社論近期紛紛呼籲彈劾川普，內容都主張參議院必須拿出有關總統犯下輕罪、重罪的有力指控。

不過美媒Politico指出，這一波社論風暴的程度還不如20年前，當時前獨立檢察官斯塔爾（Ken Starr）報告公布後，有超過115家媒體董事會都要求前總統柯林頓（Bill Clinton）辭職。

《紐時》14日社論寫道，川普濫用職權，扣住大量軍援，施壓脆弱的盟友烏克蘭，直到烏國同意幫助他調查政敵，他的行為讓國會無法充分履行憲法賦予的監督職責。