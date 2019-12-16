英國政治不確定性大減　施羅德：經濟與股市可望倒吃甘蔗

▲ 英國股市明年可望再獲投資人青睞。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

英國大選上周結束，執政黨保守黨以壓倒性優勢獲國會絕對多數，取得近30年來大勝，市場也預期英國將如期於明年順利脫歐。隨著地緣政治紛擾告一段落，施羅德投信認為，英國股市將再度獲得投資人青睞，英國的經濟成長率也可望在2021年達到2.1%。

「預料英國與歐盟之間的貿易波動將會縮小。」施羅德投資集團資深歐洲市場經濟學家Azad Zangana觀察，不斷變動的英國脫歐期限造成企業庫存上升，但又隨著每次脫歐延期再次下降，這樣的模式可能在2020年中前消失。在脫歐期限前，英國囤貨所造成的庫存增加仍需時間消化，預期英國明年經濟成長率為0.8%，但Azad Zangana也認為，家庭與企業的投資與消費信心將會回升，可望在2021年看到經濟成長率達到2.1%。在利率方面，英國央行因擔憂全球經濟前景，2020年利率看起來將維持不變，若全球景氣成長如預期，可能在2021年看到利率提升。

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施羅德集團英國股票主管Sue Noffke指出，大選結果使得英國股市再度受到青睞，而過去三年半英國股市落後於全球股市，推升價值面來到長期投資的甜蜜點。隨著大選落幕，投資人與經濟學家的注意力將回歸到國內議題的基本面。根據保守黨的競選宣言，儘管只比目前的政府預算增加0.3%，勝選後將擴大支出用於社會保險、醫療體系等等，同時也會增加10%公共投資。「顯示了政府樽節政策的結束，對相關企業來說亦是利多。」

「大選結果將使得英國股市再度值得投資。」Sue Noffke認為，投資人將會重新關注基本面，包括股市評價、企業獲利而非政治風險。因為政治因素，英國股市有許多機會在過去三年半中一直受到忽略，受到影響最大的就是內需股、中型企業、銀行、房屋建商、公用事業和零售商等，這些類股在大選隔天便漲勢強勁。

▲ 英國大選結束，股市可望回歸基本面。（圖／路透）

Sue Noffke以英股的價值面為例，根據本益比、股價淨值比、本利比三者的平均值來看，統計至12月6日為止，英國股市已經相較全球股市折價超過35%（見圖），接近30年來低點，過去三年半落後於全球股市的英國股市，長期投資的甜蜜點或許已經浮現。

英國股市主要分為以國外市場為主，以及以國內市場為主的股票，前者股價因英鎊貶值而受惠、後者則因為脫歐問題而一直落後。但Sue Noffke亦觀察到，政治不確定性因素消失後，除了以國內市場為主的股票上漲，即使英鎊升值，以國外市場為主的股票依舊跟著上揚，顯示投資人再度青睞英國股市。「有鑒於英國股市長期被低估，以及英國市場的差異性，我們看到更多價值投資機會浮現。」

Sue Noffke表示，英國股市不會偏離於全球景氣，隨著中美達成第一階段協議，良好的全球貿易環境在支撐全球景氣循環的同時，也會提振英國股市表現。