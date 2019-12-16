　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台彩新推2款刮刮樂「大麻將」、「新年快樂」，總獎項超過645萬個，總獎金逾39億元。（圖／台彩提供）

▲台彩新推2款刮刮樂「大麻將」、「新年快樂」，總獎項超過645萬個，總獎金逾39億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

2019年即將進入尾聲，台彩公司今（16）日推出2款刮刮樂，其中「大麻將」每張售價1,000元，頭獎1,000萬元有2個，另款則是「新年快樂」每張售價500元，中獎率100%，頭獎300萬元共4個，2款刮刮樂總獎項超過645萬個，總獎金逾39億元。

台彩指出，麻將主題系列是刮刮樂多款遊戲中，最深受彩迷喜愛，這次特別於2019年終之際，發行麻將主題遊戲中，頭獎獎金最高的「大麻將」，每張售價1,000元，獎1,000萬元共有2個，還有30個二獎100萬元，總獎金逾25.8億元，總中獎率70.06%。

請繼續往下閱讀...

至於遊戲玩法，台彩表示，「大麻將」18局麻將局數讓彩迷一次刮牌玩個過癮，「遊戲一」刮區中只要任一局的麻將符號皆出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲的獎金，「遊戲二」刮區中只要刮出2個相同的麻將符號，即得獎金1,000元。

另外，刮刮樂「新年快樂」每張售價500元，中獎率100%，也就是張張都有獎，頭獎300萬元共4個，券面以璀璨煙火秀出「Happy New Year」繽紛字樣為主體，搭配香檳杯、派對帽、2020氣球與滿滿金幣，歡樂氣氛爆表。

台彩說，「新年快樂」的遊戲玩法則是搭配「一刮即中」、「刮六中三」及「對幸運號碼」等多元玩法，共有5個遊戲刮區，高達14次中獎機會，而頭獎300萬元共有4個，總獎項400萬個及總獎金逾13.9億元，雙雙打破歷年推出同款「新年快樂」的獎金紀錄，讓彩迷體驗刮獎更有感。

ET快訊
「特勤吳彥祖」陪韓國瑜騎旋轉木馬！冷酷眼神超違和　聽到這事秒
雪乳妹手機被偷…拒付贖金「含蕉片流出」　她霸氣貼整段傳送門反
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

被點名！合庫遠航放款3質疑　一銀董座廖燦昌逐一澄清

三星擬在大陸西安加碼投資2438億元　擴建NAND Flash 快閃記憶體工廠！

時機歹！　勞動部公布最新無薪假人數連4期破2千人

民營首家雙語示範分行！玉山銀台大分行開業　首設刷臉、外幣ATM

英國政治不確定性大減　施羅德：經濟與股市可望倒吃甘蔗

5G競標第五天標金增至365.62億！17日起啟動加速機制可望破400億

華碩商用桌機與筆電　穩坐今年前3季市佔冠軍

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

文曄質疑大聯大對收購案遲未公開大陸法律意見「一定有鬼」

三洋紡布局大陸拓展新事業體　貿易戰緩和+新事業投入可望讓明年比今年好

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

被點名！合庫遠航放款3質疑　一銀董座廖燦昌逐一澄清

三星擬在大陸西安加碼投資2438億元　擴建NAND Flash 快閃記憶體工廠！

時機歹！　勞動部公布最新無薪假人數連4期破2千人

民營首家雙語示範分行！玉山銀台大分行開業　首設刷臉、外幣ATM

英國政治不確定性大減　施羅德：經濟與股市可望倒吃甘蔗

5G競標第五天標金增至365.62億！17日起啟動加速機制可望破400億

華碩商用桌機與筆電　穩坐今年前3季市佔冠軍

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

文曄質疑大聯大對收購案遲未公開大陸法律意見「一定有鬼」

三洋紡布局大陸拓展新事業體　貿易戰緩和+新事業投入可望讓明年比今年好

快訊／欄杆都燒斷了！嘉義蘭潭商圈高樓火警　1男遭重壓全身燻黑命危

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

南投「白湯圓」驗出最毒防腐劑　去水醋酸大量食用恐致腎損傷

月月緩緩靠近...博美下秒噴血主人崩潰　釀禍原因「少了牽繩」

小刪8千多萬　台中市明年總預算2265億元17日逕付三讀

冬季來去新竹住一晚　入住就送400元消費券

BMW i3電動車只賣到2024年　新i4、iX3與iNext將接棒！

看房間改造影片…他生好奇「為何獨缺中式風格」　網點出5缺點：雕花難整理

網PO文反串「投韓總選票記得簽名！」　王淺秋截圖報案：抓出幕後操控者

放下3C產品走進大自然！部落兒童營寒假2梯次搶快報名

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

財經熱門新聞

美元匯價創近1年半新低　換新台幣5萬多賺超過2千元

快過年了...宏達電驚傳裁員！總公司回應了

新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

來當台灣虎航的老闆！興櫃今掛牌：股價上演蜜月行情

攜手迪士尼搶攻年節送禮商機　紅馬營運可望再創今年高峰

港媒爆「殼王」陳志強將出脫TVB　王雪紅給出回應

淘帝轉型「快時尚」風格童裝　搶攻九○後父母荷包挹注營運可期

數位帳戶續大戰　華銀將祭秘密武器

日圓再現0.27字頭！創8個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

新台幣匯率再升逾1角！升破30.2元　為30.194元兌1美元

要求台灣籍員工「必須持有中國護照」才能任職

聯發科衝443.5元　創四年半新高

觀望中美貿易戰發展　郭台銘連續5個月緊握鴻海持股不變

立委追查遠航貸款核放經過　合庫：無外力介入、已聲請假扣押

更多熱門

相關新聞

身障婦天冷賣刮刮樂0生意　彰化男買「第一張」中獎了

身障婦天冷賣刮刮樂0生意　彰化男買「第一張」中獎了

彰化一名男網友經過郵局門口，看見一名身心障礙的婦人在賣刮刮樂，心想天氣冷，都沒有人去跟她買，他買了結果好心有好報。他表示，「盡點綿薄之力幫助她，我就感覺到心好溫暖。」

首款聖誕節刮刮樂來了　頭獎200萬有3個

首款聖誕節刮刮樂來了　頭獎200萬有3個

投資境外基金小心踩雷　違法銷售可處5年以下徒刑

投資境外基金小心踩雷　違法銷售可處5年以下徒刑

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

彩券中獎5000元免稅12月上路　台彩推「5000同慶」刮刮樂實領免扣稅

彩券中獎5000元免稅12月上路　台彩推「5000同慶」刮刮樂實領免扣稅

關鍵字：

台彩刮刮樂彩迷頭獎獎金大麻將新年快樂

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面