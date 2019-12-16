新年限定刮刮樂「中獎機率100%」　4個頭獎300萬快抱回家

▲台彩新推2款刮刮樂「大麻將」、「新年快樂」，總獎項超過645萬個，總獎金逾39億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

2019年即將進入尾聲，台彩公司今（16）日推出2款刮刮樂，其中「大麻將」每張售價1,000元，頭獎1,000萬元有2個，另款則是「新年快樂」每張售價500元，中獎率100%，頭獎300萬元共4個，2款刮刮樂總獎項超過645萬個，總獎金逾39億元。

台彩指出，麻將主題系列是刮刮樂多款遊戲中，最深受彩迷喜愛，這次特別於2019年終之際，發行麻將主題遊戲中，頭獎獎金最高的「大麻將」，每張售價1,000元，獎1,000萬元共有2個，還有30個二獎100萬元，總獎金逾25.8億元，總中獎率70.06%。

請繼續往下閱讀...

至於遊戲玩法，台彩表示，「大麻將」18局麻將局數讓彩迷一次刮牌玩個過癮，「遊戲一」刮區中只要任一局的麻將符號皆出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲的獎金，「遊戲二」刮區中只要刮出2個相同的麻將符號，即得獎金1,000元。

另外，刮刮樂「新年快樂」每張售價500元，中獎率100%，也就是張張都有獎，頭獎300萬元共4個，券面以璀璨煙火秀出「Happy New Year」繽紛字樣為主體，搭配香檳杯、派對帽、2020氣球與滿滿金幣，歡樂氣氛爆表。

台彩說，「新年快樂」的遊戲玩法則是搭配「一刮即中」、「刮六中三」及「對幸運號碼」等多元玩法，共有5個遊戲刮區，高達14次中獎機會，而頭獎300萬元共有4個，總獎項400萬個及總獎金逾13.9億元，雙雙打破歷年推出同款「新年快樂」的獎金紀錄，讓彩迷體驗刮獎更有感。