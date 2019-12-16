三洋紡布局大陸拓展新事業體　貿易戰緩和+新事業投入可望讓明年比今年好

▲ 三洋紡織法說會。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

三洋紡（1472）11月營收公布為5631.1萬元，較去年同期成長7.35%，今年累計營收4.19億元，較去年同期減少26.96%。財務長陳翠芝表示，雖然今年百貨通路成長還不錯，但受到中美貿易戰的影響，整個紡織產業遭受波及，預估今年全年營收呈現衰退。

陳翠芝指出，目前紗線事業佔營收約為八成、百貨通路為其餘兩成。百貨通路目前佈點有33處，台灣北、中、南都有佈點、密度也高，而上海是今年9月才正式進來的新事業體。陳翠芝表示，上海通路點會於明年繼續擴增，除了一線城市之外，二、三線城市都陸續會有佈局，也不排除擴展到四線城市，提高據點在上海的密度；而在新事業體布局穩固之後，希望將新事業通路的營收佔比提高至五成。

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三洋紡副總經理兼發言人楊宜蓁表示，新增商品事業部佈局的新事業體，結合承銷、設計，以專賣店形式打造麗室達品牌專屬店面，並與設計師及房地產開發商合作，提供產品設計服務。此外，也經營電子商務平台銷售單品家具，微信小程式已上線提供服務，天貓、京東商城則於明年1月上線，未來也計畫進駐電視購物銷售。

展望明年，陳翠芝表示，明年新事業通路陸續進來，包含上海通路、新事業寢具部分，若再加上明年景氣好轉、中美貿易戰確實告一段落，讓紗線事業部分有好轉的話，明年的營收可望比今年成長。