5G競標第五天標金增至365.62億！17日起啟動加速機制可望破400億



▲12月16日競價作業第50回合各頻段暫時得標價與底價比較（圖／NCC提供）





記者陳世昌／台北報導

台灣首度5G首釋照競標16日進入第五天，結束50回合出價合計總標金由前一天的346.12億元增至365.62億。明日第51回合起啟動「競標加速機制」，總標金有機會突破400億元！



16日進行的41~50回合競標仍維持一直以來的穩定出價、標金緩步上揚情況，其中5大電信在第42、46回合甚至出現無人追價出手的「滿足」狀態，競標氣氛表面上一片祥和。



NCC綜合規劃處簡任技正陳玟良表示，依據競標規則17日起將啟動「加速機制」，每家競標者出價的最高量，是前10回合中曾出手的最高「頻寬」量；例如第51~60回合，5大電信可以出手競標的最大頻寬量是第41~50回合中的單次出手最高量，以此類推61~70是依據51~60回合。陳玟良表示，此制度在106年第三波4G競價時曾啟用，當時是在第200回合之後才開始，這次提前到第50回合之後就開始。



對界分析，加速機制可促使競標者勇於出手達到競標的上限，加快3.5GHz競爭中每一回合「需求量超過270MHz」的機率，有機會增加調高底價3%的次數。





▲12月16日競價作業第50回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）



5G16日競標情況

1800MHz

釋出20MHz，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz

最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。16日的10回合出價中，有2次標滿，底價調升2次，到50回合結束時為1個單位最高得標金額達13.29億，27單位暫時得標金額合計共355.32億 元。

28000MHz

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元共25億。16日未增加新的標出單位，累積合計仍是標出10單位。

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由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。