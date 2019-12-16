重返榮耀！台企「中裕新藥」高科技高成長排行　亞太第3

▲中裕新藥。 （圖／記者林淑慧攝）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信今（16）日發布2019年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」評選結果，台灣共計77家入榜，榜首為中裕新藥研究愛滋病新藥開花，並取得歐盟藥證，獲得排名第三名的成績，代表台灣企業重返2017榮耀，再次擠身亞太前十強之列。

勤業眾信聯合會計師事務所公布「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」，在500強中台灣共計入榜77家，居入榜家數的15%，僅次於中國大陸及澳洲，但相較於去年91家的微幅下滑。

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今年台灣榜產業「硬體」為主流，支撐高科技市場的成長動能，台灣榜首由隸屬「生技醫療」產業的「中裕新藥」奪得，總排行是第3名，愛滋病新藥上市銷售動能強進燈亞太前十強寶座，重返2017年榮耀，在已取得歐盟藥證加持下未來勢必將再添營運活水。

亞太前三強中生技醫療產業包辦第二、三名，亞軍為中國大陸的「成都盛迪醫藥」是一家結合研發、生產、銷售抗腫瘤藥物的生技企業，目前為中國大陸最具創新能力的製藥公司之一；無獨有偶，台灣前十強同樣以生技醫療產業表現掛帥，共有五家企業入榜，除了中裕新藥之外，特殊學名藥大廠「法德生技藥品」以抗思覺失調藥快速拓展，居台灣第六名、亞太排名93名。

整體而言，台灣新藥市場目前有近300個項目進入臨床試驗，於國際取得藥證由四張增加為七張；亦有47～50個新藥進入三期臨床試驗， 驗證台灣新藥研發能量驚人，市場預估未來十年為台灣新藥茁壯期。

同時，台灣高階醫材受國內外青睞，搭上智慧醫療浪潮商機無限。台灣第一家新創醫材公司「益安生醫」，腹腔鏡影像清晰器材取得美國FDA認證，加上積極洽談授權廠商，締造成長率2,199%佳績，居台灣第三名，亞太總排第31名。

「安克生醫」研發結合人工智慧（AI）與超音波醫療影像判讀的智慧醫材，取得優勢創造615%成長率，居台灣第七名，亞太總排名第129名；「鑫品生醫科技」長期專注於免疫細胞治療技術研發，受惠於政策鬆綁，帶動免疫細胞儲存市場加溫，以491%的成長率搶占台灣第九名，總排第129名。未來，在特管法法規鬆綁下與智慧醫療之醫材商機崛起，有望將台灣打造為醫療之島。

▼2019《Deloitte亞太區高科技、高成長500強》亞太區Top10與台灣Top10名單。（圖／勤業眾信提供）