三星擬在大陸西安加碼投資2438億元　擴建NAND Flash 快閃記憶體工廠！

▲三星計畫在大陸投資擴建記憶體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

在 2020 年電子產業有望復甦的情況下，記憶體龍頭三星電子，計畫將對位於中國大陸西安記憶體工廠增加80億美元（約新台幣 2,438 億元）投資，以促進 NAND Flash 快閃記憶體的產量。

根據《路透社》報導，三星是全球最大的 NAND Flash 快閃記憶體製造商，這些晶片可以用於行動設備、記憶卡、USB 和 SSD 固態硬碟中，並永久保存數據。

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而現階段中國大陸積極布局5G網路，對5G設備需求不斷上升，因此預計2020年全球NAND Flash 快閃記憶體市場將出現反彈。三星此次投資，正值全球記憶體市場預計於2020年反彈之際，看來是搶先為中國大陸記憶體生產線的投資預先準備。

這次是三星NAND Flash 快閃記憶體計畫的第二期第2階段投資，第一期投資總額為108億美元。現在第二期計畫預計總投資150億美元，包括第1階段70億美元，以及第2階段的80億美元。第二期計畫預計在2021年下半年完工，完工後將新增產能每月13萬片，新增產值約新台幣1,314億元。

三星在 NAND Flash 快閃記憶體領域的競爭對手包括SK海力士、美國美光科技和日本東芝公司，此外，還有幾家中國大陸企業也正嘗試打入該市場。

雖然中國大陸揚子存儲技術公司宣布開始大規模生產 64層3D NAND Flash 快閃記憶體，不過相對於三星、海力士、美光和東芝等有能力生產96層的大廠牌，中國大陸廠商可說是還完全看不到國際大廠的車尾燈。