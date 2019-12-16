美強打貿易保護主義　擬對歐盟更多產品徵收100％關稅

▲美國貿易代表Robert Lighthizer。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據 CNBC 報導，川普政府正在計畫對先前從關稅中免除的歐洲產品，徵收高達100％的關稅，這些產品都是歐元區最具代表性的，包括愛爾蘭威士忌、蘇格蘭威士忌以及乾邑白蘭地。

美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative, USTR）發布了價值超過100億美元的歐洲商品清單，希望以此作為歐洲空中巴士公司（Airbus）的目標。今年10月初，華盛頓採取了進一步行動，對大型民用飛機徵收10％的關稅，對來自歐洲的農產品徵收25％的關稅。

請繼續往下閱讀...

USTR週四發布了一份清單，列出了先前針對Airbus的非法補貼解決後，正在考慮加徵其他歐洲商品的關稅品項。可能列入名單的新產品包括威士忌和乾邑等歐洲烈酒，其他關稅高達100％的商品也包括西班牙橄欖油、法國奶酪、德國刀具和葡萄牙魚排等等。

先前的清單中排除了混合威士忌和乾邑白蘭地，這對當時的烈酒公司來說是一顆躲閃的子彈，現在又飛回來了。伯恩斯坦分析師Trevor Stirling在給經紀客戶的一份報告中寫道：「我們可能會看到一項浮動關稅，我們在兩個月前就強調了這種可能性。」

▲美將提高威士忌及歐洲其他酒類的關稅。（圖／達志影像／美聯社）

美國貿易代表Robert Lighthizer說：「由於歐洲一直在向Airbus提供大量補貼，這嚴重傷害了美國航空業。總算經過15年的訴訟，WTO確認美國有權對歐盟的非法補貼採取反措施。」

長期以來，美國一直指出歐盟對Airbus的補貼，損害了美國航空業的利益，白宮為減少貿易逆差而展開其他動作，從對進口的鋼鐵和鋁徵收關稅開始，尋求透過使用稅收和配額來達成更有利的貿易協議，由於歐盟未能遏制非法補貼，美國正在評估提高關稅稅率並啟動對其他歐盟產品徵收關稅的程序。

儘管川普透過貿易保護主義策略取得了一些成績，尤其是在與加拿大和墨西哥達成的新北美自由貿易協定。但與此同時，也激怒了全球經濟夥伴，像是先前要求南韓增加美軍駐韓經費；另外，美國政府上週表示，法國新的數字服務稅將損害美國科技公司的價格，可能對從法國進口的24億美元產品徵收高達100％的關稅。



＃她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

►高盛：對中美貿易協議感到失望 關稅降幅小於預期



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。