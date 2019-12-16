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左眼近全盲、右眼視力0.2　攝影師將貨櫃屋變「巨大觀景台」

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▲▼攝影師汪正翔將台北當代藝術館的戶外貨櫃屋，變身成一座巨大的木座觀景平台，打造了這座名為《台灣聖山》的空間裝置作品。（圖／台北當代藝術館）

▲攝影師汪正翔將台北當代藝術館的戶外貨櫃屋，變身成一座巨大的木座觀景平台，打造了這座名為《台灣聖山》的空間裝置作品。（圖／台北當代藝術館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

長期投入攝影創作與評論的攝影師汪正翔，左眼近乎全盲，右眼也僅剩0.2視力，卻總能看到景物表象之外的層次意涵，近來他將台北當代藝術館的戶外貨櫃屋，變身成一座巨大的木座觀景平台，成為一件藏在都市叢林中風格迥異的裝置作品，營造出一番耐人尋味的觀展體驗，展覽自即日起至2020年2月2日。

▲▼攝影師汪正翔將台北當代藝術館的戶外貨櫃屋，變身成一座巨大的木座觀景平台，打造了這座名為《台灣聖山》的空間裝置作品。（圖／台北當代藝術館）

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▲攝影師汪正翔左眼近乎全盲，右眼也僅剩0.2視力，卻總能看到景物表象之外的層次意涵。

汪正翔此次創作的緣起，要從他擔任風景攝影師時，注意到台灣山區矗立的許多觀景台說起，「其中有一個觀景台，它非常的巨大，大到我觸目所及幾乎都是觀景台的範圍，但在這觀景台周圍卻看不到什麼風景。所以這個觀景台本身就成為了風景，然後久而久之，在我心中成為了一個巨大的存在的意象。」

後來他偶然在網路上瀏覽到一處名為「台灣聖山」的園區介紹，此園區將政治受難者祭拜為台灣神，反映出台灣某種特殊的政治、歷史與文化現象，因此深受吸引。

但在前往拍攝踏查紀錄的前一刻，突然對這一群人試圖透過台灣聖山「指示」某種存在，感到猶豫及疑惑，並領悟到照片無法記錄聖山，正如同聖山無法代表台灣。

▲▼攝影師汪正翔將台北當代藝術館的戶外貨櫃屋，變身成一座巨大的木座觀景平台，打造了這座名為《台灣聖山》的空間裝置作品。（圖／台北當代藝術館）

▲他打造了這座名為《台灣聖山》的空間裝置作品，陳列著似乎是瞭望一座聖山的各式角度照片，但是四周視野卻被展牆所遮蔽。

於是那一座「巨大的觀景台」浮現在他眼前，他打造了這座名為《台灣聖山》的空間裝置作品，在這個木座觀景台上，陳列著似乎是瞭望一座聖山的各式角度照片，但是四周視野卻被展牆所遮蔽，所以觀者所能體驗的只有作為「指示」的觀景台與風景看板，企圖思考失去觀覽風景功能的觀景台，本身就是一抹風景。

▲▼攝影師汪正翔將台北當代藝術館的戶外貨櫃屋，變身成一座巨大的木座觀景平台，打造了這座名為《台灣聖山》的空間裝置作品。（圖／台北當代藝術館）

▲透過作品，企圖思考失去觀覽風景功能的觀景台，本身就是一抹風景。

汪正翔表示，「我並不需要也不能夠真正前往台灣聖山。如果台灣聖山是一種神聖的、最牽動人心的事物的象徵，那不論我們曾經多麼激動，我們始終無法真正抵達這個地方。我們只能不斷的想像它的存在，透過各種指示的方法，譬如手指、網站、神社與照片。而因為遺忘或是各種遺忘的原因，我們會忘記指示的是什麼。然後在某一個不重要的日子，我們不再有任何的情緒，這些指示成為與我們無關的存在。」

在展覽開幕當天，汪正翔更刻意將茶點交流區營造為「觀景台」旁的野餐會，正如同人們登上山頂後會在觀景台休息野餐的場景。同時2020年1月5日（日）下午3時，汪正翔將與朱峯誼、林運鴻共同帶來一場精彩的講座「聖山作為台灣的代表，台灣作為藝術的方法」。展覽及講座皆歡迎民眾免費參加，更多詳情請上當代館網站查詢（https://www.mocataipei.org.tw/）。

台北當代藝術館
地址：台北市大同區長安西路39號

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