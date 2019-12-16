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737MAX年底復飛無望　波音開會討論減產或停止生產線

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▲▼ 波音737 MAX 8 客機。（圖／路透）

▲波音737 MAX 8 客機。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

波音公司旗下737MAX客機2起嚴重的失事，造成346人死亡，原本傳出在與美國聯邦航空總署（FAA）不斷來回溝統與改善之後，有望在年底前復飛，但署長狄克森（Steve Dickson）在11日出席國會聽證會前表示，將不批准在2020年之前復飛，讓波音不得已考慮是否要減產甚至是停產737MAX。

根據《路透社》報導，知情人士表示，波音董事會在15日召開為期2天的會議，關於737MAX的處理方式，暫時停產比減產的可能性更大，但停產也需要花費幾周的時間，才能讓生產線完全停止。

波音公司首席執行官丹尼斯·穆倫堡（Dennis Muilenburg）就曾在7月份表示，如果737MAX的復飛在第4季還是沒有被批准，將被迫考慮減慢或關閉737MAX的生產線。

▲▼美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Stephen Dickson）出席眾議院交通和基礎設施委員會聽證會。（圖／路透）

▲美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Stephen Dickson）出席眾議院交通和基礎設施委員會聽證會。（圖／路透）

狄克森表示，目前來看在737MAX完全復飛前最少還有12個目標要達成，最快要2020年2月才能可批准。

在3月份各國陸續發出禁飛令之後，波音公司4月開始的737MAX產量，從每個月52架降至42架，在第2季負擔著將近50億美元（約新台幣1500億元）的稅後成本，股價也下跌約20％。而737MAX的復飛時間一再拖延，也讓美國航空、西南航空和聯合航空等多家航空公司損失數億美元的收入。

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