太陽光電發電量發電量贏過去年全年　前十月大增51.7％

▲經濟部今（16）日發佈我國再生能源發電量最新統計，今年前十月太陽光電發電量達34.2億度，占比達26.3%，僅次於慣常水力發電量，並首度躍居第二位。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力推再生能源開發與應用政策，經濟部今（16）日發佈最新統計，今年前十月我國再生能源發電量達130.1億度，其中慣常水力發電量51.2億度，占39.3%最多，太陽光電發電量34.2億度，占26.3%，並贏過去年全年的發電量，顯示促進能源多元化有成。

官員指出，近十年來，再生能源發電平均年增4.3%，其中以太陽光電及風力發電分別平均年增89.6%及11.1%，顯著高於其他發電方式，二者亦是政府發展綠色能源的主要推動方向；據統計，太陽光電近十年來發電每年平均成長高達89.6%。

請繼續往下閱讀...

官員觀察，我國今年前十月的再生能源發電量，比上年同期增加23.8億度、年增22.4%；其中，以太陽光電隨電廠發電裝置建設陸續完工，帶動發電量增加11.6億度最多。

另外，就增幅觀察，以太陽光電增幅51.7%最為明顯，今年前十月發電量達34.2億度，即已超越107年全年發電量27.4億度。

經濟部表示，由於今年新同意備案太陽光電裝置容量持續擴增，加上我國首座民間大型離岸風力發電廠業已完工，年底正式商轉，將挹注太陽光電及風力發電量成長動能，明年我國再生能源發電量可望持續大幅成長。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～