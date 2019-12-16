快過年了...宏達電驚傳裁員！總公司回應了

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

市場傳出宏達電（2498）裁員消息，對此，公司今（16）日回應，接下來會有更多令人期待的產品問市，目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展，並強調資遣員工仍可拿到全額年終獎金，而今日宏達電股價飆漲停，終場收在39.1元。

宏達電聲明表示，HTC持續進行產品組合與服務上的創新，同時也在行動通訊，虛擬實境與區塊鏈等產業立下新的標準，如Vive Cosmos 與區塊鏈手機Exodus 1s 在各自的領域中都是最尖端的產品，接下來也會有更多令人期待的產品問市，目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展。

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宏達電目前員工約3000多人，雖然沒有明確指出裁員人數和時程，但強調資遣員工仍可拿到兩個月的全額年終獎金，而且一切都會符合勞基法標準。

宏達電今年以VR軟硬體發展為主，不再走機海戰術，甚至沒有推出旗艦手機，導致今年前11個月的單月營收表現，只有4個月營收站到10億元之上，其中7月營收4.4億元更是創近19年新低，因此啟動裁員計劃，而人力調整可望降低營運成本，帶動股價今日飆漲停，終場收在39.1元。