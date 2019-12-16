兒子驚恐「臉貼玻璃」困洗衣機！　爸嚇傻「差點心臟病發」...竟是烏龍

記者黃心瑀／綜合報導

洗衣機裡竟然出現嬰兒！一名網友日前在老婆洗衣服時，經過了家中的洗衣機，卻突然發現裡面有人隨著衣服跟水流轉動，而且竟然還是他的小孩！他說，當下就感覺心臟病藥發作一樣，但隨後才意識到，這是一件用他兒子的臉做成的衣服，不過這次的經歷也讓他捏了一把冷汗，甚至上傳文章到網路上，要大家以後想用家中小孩的臉做成衣服的話，一定要加上警告標語啊！

根據《太陽報》報導，網站Imgur用戶「ARussianAndHisBik」先前發文寫道，「拜託，如果你在洗一件最喜歡，而且是用小孩的臉當圖樣的衣服時，請記得一定要放上警告標語啊！」隨後有新增一張滾筒式洗衣機的照片，從外頭的玻璃可以看到，裡面竟然有！嬰！兒！

就是這一幕將這名網友嚇壞了，當他看到這張嬰兒臉時，以為自己的兒子真的被關在洗衣機裡頭，差一點心臟病發作，最後才意識到，這是一件用他兒子的臉製成的衣服。

文章一出立即引起許多網友關注，許多網友一開始看到照片也都嚇到了，更紛紛留言表示「這真的很值得心臟病發作！」、「天啊！這張圖的縮圖上感覺也得加上警告標語了」不過有其他網友指出，想要避免這種狀況發生，只需要把衣服反過來洗，這樣不僅可以保護圖片，還可以順便保護心臟！