觀望中美貿易戰發展　郭台銘連續5個月緊握鴻海持股不變

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰暫緩實施新一輪關稅，投顧看好代工廠將成為最大受益者，並維持對鴻海（2317）及和碩（4938）的買進建議，而根據證交所資料顯示，鴻海創辦人暨董事郭台銘連買鴻海股票8個月後，已連續5個月緊握持股不變，可以說持續觀望中美貿易戰發展。

美國總統川普13日表示，將暫緩原先預計於15日生效的新一輪關稅，包含對PC、智慧型手機、遊戲機等終端產品的課稅，投顧認為代工廠鴻海及和碩將成為關稅暫緩的最大受益者，主要是因為目前手機生產基地多位在中國大陸，若關稅暫緩實施將明顯受惠，並維持鴻海及和碩的買進建議。

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根據證交所大股東持股異動公告，郭台銘鴻海持股數不變，總計目前郭台銘持有鴻海股票仍維持在133萬7938張，若以鴻海今日收盤價91.6元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達1225億元，個人持股比重9.65%，仍為鴻海第一大股東。

郭台銘從去年11月開始，當月買進鴻海持股2萬7020張、12月買進3000張、今年1月買進3000張、2月買進1500張、3月買進2000張、4月買進1790張、5月買進1600張、6月買進550張，合計8個月砸下約30億元買進4萬460張，不過至今已連續5個月緊握持股不變。

此外，鴻海科技集團預計2020年1月22日舉辦愛心嘉年華，雖然這是創辦人郭台銘交棒董事長大位之後的首次集團尾牙，但是目前已經有傳出內部仍規劃邀請郭台銘參與活動，並將持續多年寫對聯的傳統。