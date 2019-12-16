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台股收盤上漲12點　宏達電經5G題材加持尾盤飆漲停

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▲▼16日台股在台積電熄火下大漲格局不再，盤中震盪走高，未能攻克12000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（16）日維持高檔震盪，雖少了權王台積電加持，但大盤維持在平盤之上，終場收在11,939點，上漲12點或0.1%，成交量1356.06億元。

台積電（2330）在上週漲多後拉回，今日維持在平盤下波動，收盤收在336元、下跌0.88%；鴻海（2317）開高走高，收盤上漲0.66%、收91.6元；股王大立光（3008）在平盤上下波動，收盤下跌0.1%、收在4835元。

請繼續往下閱讀...

受惠5G時代來臨，VR和AR的內容可望有驚人突破，宏達電董事長王雪紅表示，宏達電將會有突破的產品，且希望可以看到VR內容上面有大力的突破。宏達電（2498）於尾盤飆至漲停，收在39.1元，股價創10月底以來新高。

其他5G概念股當中，半導體如聯發科（2454）上漲2.2%、嘉晶（3016）漲3.56%；電子零組件中有欣興（3037）上漲2.48%、南電（8046）上漲2.72%、台郡（6269）上漲4.63%。

今日另一盤面焦點為光電類股，類股指數上漲1.67%，面板雙虎友達（2409）上漲5.43%、群創（3481）漲4.88%；翔耀（2438）、艾笛森（3591）收盤漲停，玉晶光（3406）漲4.92%、彩晶（6116）漲3.01%。

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