貸款變代償？遠航財報不實？　黃國昌要合庫要進釐清

▲黃國昌出席財政委員會（圖／記者徐斌慎攝）

記者吳靜君／台北報導

遠航上週發生無預警停飛，引發外界對遠航財務狀況引發疑慮，時代力量黃國昌今（16）日提出，會計師查核時發現遠航給樺壹租賃的資金，顯現為清償墊付資金，但實際又有收取利息，請合庫查明到底是借貸還是財報不實。合庫回應，這部分會進一步釐清。

財政部長蘇建榮與八大公股行庫董總今日到立法院財政委員會進行「自然人董事制度對公股行庫 管理之影響與因應」專題報告。立委仍然關心，遠航與合庫的貸款關係。

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黃國昌提出兩個疑問，其一是遠航曾經向合庫提出融資主體由遠航改為樺壹租賃公司，但是合庫董事長雷仲達表示，遠航確實有來找過要更改借貸主體，但是合庫並沒有同意改變借貸主體，所以現在的借貸主體還是遠航。

黃國昌進一步提出，遠航財報暨會計師查核報告，遠航2016年度的其他應受款項目金額為30億元，內容提到是將營運資金委託樺壹租賃保管並簽訂契約，期間如果遇到遠航有資金需求，即匯入遠航。但同段時間，遠航還有向樺壹公司收取利息，利率為2.896%到8.689%，該年度底還向關係人收取利息9000多萬元利息。

黃國昌說，遠航前後說法不一致，遠航的說法是清償樺壹在重整期間所墊付的重整債權及債務的款項，但如果是清償為何要收利息，實際是否財報不實？雷仲達表示，表面看起來這是借貸關係，但這部分還會進一步釐清，合庫會短時間查清。

黃國昌所提及的目前合庫對遠航貸款餘額約22.02億元，轉融資給張綱維的樺壹租賃公司。雷仲達強調合庫當初給遠航的貸款確實是代償，有20億元的資金分為兩筆，分別為13億元與7億元，都是流向安泰銀的帳戶。

▼合庫董事長雷仲達出席財政委員會（圖／記者徐斌慎攝）