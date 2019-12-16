聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

▲台積電今日熄火，聯發科接力創高。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台積電領軍多日，今（16）日雖然熄火，IC設計龍頭聯發科（2454）接棒演出，以435元開出，漲4.5元，隨後小幅走弱後買盤注入，於12點25分左右來到443.5元，漲11元或2.54%，創下四年半來新高。

聯發科今年來股價漲逾9成，尤其自10月底以來，突破400元大關，股價居高臨下；外資近20個交易日則持續倒貨，賣超8197張。今日則帶量攻高，截至發稿前，成交量已突破9400多筆。

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聯發科第三季合併營收為672.24億元，季增加9.2%，較去年同期增加0.3%；第三季每股盈餘為4.38元，受惠產品組合，單季合併毛利率成長到42.1%。前3季營收1815.13億元，年增2.5%，毛利率41.6%，較去年同期拉升3.2個百分點，稅後淨利168.21億元，年增0.7%，每股純益10.66元，千三季已賺逾一股本。

聯發科今年順利搶在競爭者高通之前推出首款5G單晶片「天璣1000」，有關該晶片價格傳言不斷，有的預估初期均價設在50美元或以上，也有市場人士推估每顆開價至少70美元以上；根據《電子時報》指出，由於在5G晶片市場短期內只有聯發科和高通廝殺，短期暫無競爭對手，天璣1000晶片報價達120美元上下水準。

儘管聯發科不對晶片價格做評論，但綜合市場觀點，該晶片都將是聯發科歷來單價最高的手機晶片，預料將再掀起毛利率成長動能，也難怪資金接力駐守。

▼16日台股在台積電熄火下大漲格局不再，盤中震盪走高。（圖／記者湯興漢攝）