發電站拆除　215米高煙囪隨塵土消失泰晤士河畔

英國肯特縣的利特布魯克發電站(Littlebrook)在泰晤士河畔矗立了80年之久,是一座石油和燃煤發電站,因為發電時排放的汙染物不能符合環保法規限制,在2015年中止營運,最後一根煙囪在當地時間15日進行爆破拆除作業,許多將它視為意義非凡的人都到了現場,一起見證這最後的身影。

布魯克發電站位於泰晤士河南岸,由4個發電廠組成,建於1930年代初期,在1939年正式營運,發電量最高的時候曾為100萬個家庭供電,在2015年根據歐盟的大型燃燒廠指令規定,所屬的廠商Npower下令停止運作,不再進行發電作業。

最後一根被拆除的煙囪高達215公尺,是大笨鐘的2倍高,當爆破作業開始後,炸藥將煙囪從下方1/3處硬生生炸成2截,發出的巨響連河岸對面都可以聽得到,周圍地區的住家門和窗戶都在搖晃,接著煙囪慢慢沒入揚起的塵土當中,不久之後便消失在泰晤士河畔。

現年45歲的當地居民邱奇(Church)表示,這是一個相當重要的里程碑,「對我來說,每次看見它時就代表要回到家了。」

為了保護經過的民眾,爆破小組在爆炸前後的設置了禁行區,而後續的清潔作業預計將在明年完工。

