盒子會說情節！德漢堡王推「星際大戰劇透套餐」...敢被爆雷就送華堡

▲華堡是漢堡王的招牌餐點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

全球星際戰迷興奮到模糊！《Star Wars : 天行者的崛起》將在18日上映，為「天行者系列」故事的最終部曲，也是影迷期待已久的一段傳奇。德國漢堡王近日趕上這股熱潮，推出「劇透套餐」，若星戰迷們是能夠接受被劇透，就可以免費獲得一份華堡套餐，引起網友熱議。

據hollywoodreporter報導，德國漢堡王近日上傳一則影片，邀請自稱是星際大戰的粉絲免費用餐。餐廳擺設充滿《星際大戰》的特色，仿佛就像是電影主題餐廳，最令人驚訝的是，從菜單名稱到飲料吸管上都寫著與劇情相關的文字，連食品包裝都有巧思，只要打漢堡盒子就會聽到電影情節。

▲「劇透套餐」根本是挑戰消費者對餐點的熱愛。（圖擷自德國漢堡王YouTube）

不僅在食物上特別做設計，店員還會走到你身邊對你說劇情。德國漢堡王行銷總監克勞斯（Klaus Schmäing）表示，「想要挑戰消費者對於漢堡王招牌餐點『華堡』的熱愛，要他們在熱愛的電影與喜愛的餐點上做選擇。」消費者也可以透過APP，大聲念出電影的劇透情節得到免費華堡的優惠卷。

由於電影還未上映，這些劇透內容是否可信，克勞斯指出，這些內容都是從網路上得知的，「關於故事的真實性，只能等電影上映才能揭曉。」迪士尼目前沒有發表任何評論，值得注意的是，這些細節都有關於電影專營權，即使劇透也要小心，避免侵犯電影版權。

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