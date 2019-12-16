英飛凌推40奈米安全晶片SLC3x　智慧卡領域跨大步





▲英飛凌推40奈米安全晶片SLC3x。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

德國半導體廠商英飛凌（Infineon）今（16）日宣布推出出全新40奈米世代安全晶片解決方案SLC3x，以ARM為基礎之系列架構，在智慧卡創新領域跨出新里程碑，為業界最先進的安全晶片產品組。

SLC3x系列採高效能、強大且節能的32位元ARM SecurCore SC300雙介面安全加密控制器，並透過英飛凌獨特的數位安全技術及第三代SOLID FLASH技術加以強化，該晶片銷售量已超過70億。

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智慧卡解決方案可支援支付、身分識別等結合生物辨識功能，可供做為鑰匙圈和手環等穿戴式裝置外型。然而這些新的特點與功能涉及多方利害關係人，為設計工作帶來實作複雜性與安全性挑戰，由於相關技術涵蓋所有非接觸式通訊協定，使此系列產品在市場上具有獨特地位。



透過SLC3x產品系列，英飛凌實現低於200毫秒的非接觸式支付交易時間，即便是在讀取器的場強度較低或搭配較小天線設計使用的情況下，也能維持相同效能。

創新的立即可用交付形式，例如小型SPA模組的搭配整合式ISO或EMV相容天線，可協助設計人員提供全新外型的支付解決方案，同時將生產時間縮減為僅需幾週。全新平台也提供創新的物流概念，可進一步縮短搭載智慧卡解決方案產品的上市時間。

英飛凌智慧卡解決方案部門副總裁Ioannis Kabitoglou表示，英飛凌40奈米平台結合32位元ARMR CPU、SOLID Flash記憶體及同級最佳非接觸式效能等各領域優點，幫助客戶將能更完善地應對市場挑戰，為支付與身分識別領域提供創新的解決方案。