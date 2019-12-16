景氣受影響？　人力銀行：僅1成8上班族看好年終比去年好

▲yes123求職網公布企業年終獎金與勞工尾牙期望調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

根據yes123求職網今（16）日公布「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」結果顯示，共計有67.8%的上班族預估，自己在鼠年農曆前領到2019年的年終獎金，其中有47.6%認為不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金，還有20.2%則認為，因為公司業績成長所以領的到。

yes123求職網表示，雖然這樣的比例，算是低於去年的71%，不過仍為7年來的第三高，2017年為74.9%，2016年為67.1%，2015年為58.2%，2014年為66.4%，2013年為66.9%。

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yes123求職網指出，這也代表著共有32.2%的人，預估自己將領不到年終獎金，原因又分為11.6%屬於「因為公司業績衰退」；8.8%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；7%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；4.8%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。

至於估計能領到的人之中，又有17.9%透露，金額應該會比2018年多；另外有26.1%卻表示，「比2018年少，其餘認為維持「相同的」，則佔了56%。

另外，在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為，過半數存起來(43.2%)、孝敬父母長輩(40.4%)、拿來發紅包(39%)，以及投資理財(35.5%)、用來還貸款(28.7%)，其餘的獎金用途還有，出國旅行(24.2%)、買3C產品(16.5%)、國內旅行(11.6%)，以及吃豪華大餐(10.3%)、捐獻慈善機構(7.9%)。