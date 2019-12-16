　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

彰銀明年董事改選陷僵局　顧立雄提「多1席獨董」解套

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀明年即將改選，如今遇到金管會推動「自然人董事」制度，外界關注是否會影響公股銀行的經營權問題。（圖／記者吳靜君攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今年7月起推動自然人董事制度，對於明年即將改選的彰銀、合庫銀，恐怕影響公股銀行經營權的問題。財政部長蘇建榮今（16）日表示，彰銀改選問題比較大。不過，顧立雄對此指出，彰銀目前已有3席獨立董事，只有1席獨董的差額，可透過多一席獨立董事來運作。

金管會去年修訂金控、銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則，規定從今年7月1日起實施自然人專業董事制度，首先總資產規模未達1億元以上，董事在5人以下者，應有2人，而人數超過5人者，每增加4人應再增加1人；總資產規模達1億元以上，董事在5人以下者，應有3人，而人數超過5人者，每增加3人應再增加1人，不過董事全體人數超過13人者，可以為5人。

請繼續往下閱讀...

財政部長蘇建榮在財委會時指出，以目前來看，明年改選董監事，合庫和彰銀會面臨到該問題，其中合庫應較沒有問題，而彰銀問題比較大。

立委吳秉叡質詢時表示，針對泛公股銀行實施自然人董事提出3點問題，首先是公股行庫用法人代表，若不服從大股東政府的指令，可以撤換代表，但自然人董事恐怕沒辦法撤換？再者是自然人董事酬勞要歸給政府嗎？最後是薪酬的稅金又如何計算？

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

金管會主委顧立雄對此表示，首先推動該制度是為了框住民營銀行大股東背後指導董事執行業務的問題，才有自然人董事的想法，若以純公股來看，應該沒有這個問題，而泛公股銀行，財政部並非是唯一的大股東，本質上與民營銀行沒有太大出入。

顧立雄指出，在專業執行業務，考量股東利益、員工利益及債權人利益，甚至是善盡企業社會責任，因此是否以大股東利益為唯一考量，值得審酌的地方，相信法人董事或獨立董事等都要本於董事專業來執行，這是其二。

第三，顧立雄說，現行並非沒有自然人董事，大多銀行或金控的獨董也規定可以3至幾席，不需修正即可增加獨董，且獨董選舉、提名都既有規範，金管會要求審計委員會都要獨董，就至少有3席，現行運作已是如此，至於財政部提名時，章程範圍可增加獨董是可以考量的範圍。

最後是酬勞部分，顧立雄認為，若酬勞要歸給財部，可以用合約方式來約定，目前公司已有類似的安排，若財政部認為不宜，也可提名獨董來符合自然人董事，涵蓋現在彰銀的銀行，只有一席獨董的差額，可透過多一席獨立董事來運作。

另位立委施義芳也提及，彰銀和台新銀的股東持股比例差距不大，屆時恐怕會出現問題。顧立雄則說，專業董事需要自然人董事，如今已有3席，只要多提1席就足以達成人數，無論是提名獨董或自然人董事，在運作上都是可行的。

ET快訊
自由的空氣能被尊重！波特王6聲明揭「解約關鍵」
最紅YouTuber宣布2020隱退　拍片嘆：我真的累了
日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」…她飆淚被勸：回家等聯絡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

白蘭氏攜手董陽孜大玩跨界中國風　新春換裝搶攻年節送禮商機

公益愛心南北串連　康和證券單車環島募救助金

英飛凌推40奈米安全晶片SLC3x　智慧卡領域跨大步

景氣受影響？　人力銀行：僅1成8上班族看好年終比去年好

高盛：對中美貿易協議感到失望　關稅降幅小於預期

港媒爆「殼王」陳志強將出脫TVB慘虧　王雪紅給出回應

彰銀明年董事改選陷僵局　顧立雄提「多1席獨董」解套

宏達電董座王雪紅看5G時代：2020年是VIVE Reality發展期

中美貿易戰達成第一階段協議　經長：台商高階技術回台趨勢不變

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

白蘭氏攜手董陽孜大玩跨界中國風　新春換裝搶攻年節送禮商機

公益愛心南北串連　康和證券單車環島募救助金

英飛凌推40奈米安全晶片SLC3x　智慧卡領域跨大步

景氣受影響？　人力銀行：僅1成8上班族看好年終比去年好

高盛：對中美貿易協議感到失望　關稅降幅小於預期

港媒爆「殼王」陳志強將出脫TVB慘虧　王雪紅給出回應

彰銀明年董事改選陷僵局　顧立雄提「多1席獨董」解套

宏達電董座王雪紅看5G時代：2020年是VIVE Reality發展期

中美貿易戰達成第一階段協議　經長：台商高階技術回台趨勢不變

快凌晨4點還在錄！　IU見鏡頭一來「秒露資本尬笑」：呵呵，我最喜歡拍MV惹

2019勝率90%摘11冠史上首位　桃田賢斗：和李宗偉還差很多

公部門「超級標售王」　台中市府254億元稱霸

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

淡妝也好仙！宋慧喬教你妝前「多一步」，肌膚秒開光

吉林走走／滑雪發燒友「口袋名單」NO.1　粉雪中體驗「極速衝浪」

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

財經熱門新聞

美元匯價創近1年半新低　換新台幣5萬多賺超過2千元

攜手迪士尼搶攻年節送禮商機　紅馬營運可望再創今年高峰

淘帝轉型「快時尚」風格童裝　搶攻九○後父母荷包挹注營運可期

來當台灣虎航的老闆！興櫃今掛牌：股價上演蜜月行情

港媒爆「殼王」陳志強將出脫TVB慘虧　王雪紅給出回應

數位帳戶續大戰　華銀將祭秘密武器

要求台灣籍員工「必須持有中國護照」才能任職

新台幣匯率再升逾1角！升破30.2元　為30.194元兌1美元

日圓再現0.27字頭！創8個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

獨家直擊！黃崇仁現身常春藤晚宴：明年率隊前進MWC展搶攻5G商機

立委追查遠航貸款核放經過　合庫：無外力介入、已聲請假扣押

遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

宏達電董座王雪紅看5G時代：2020年是VIVE Reality發展期

宏達電力推VR虛擬實境進入藝術界　王雪紅故宮演講：一天即可造訪所有美術館

更多熱門

相關新聞

合庫捲入遠航停飛風波　顧立雄：曾金檢2次發現2缺失

合庫捲入遠航停飛風波　顧立雄：曾金檢2次發現2缺失

遠東航空上周爆出停飛烏龍，讓合庫銀行捲入債權風波，今（16）日引起立法院財委會多位立委關注，金管會主委顧立雄對此指出，合庫貸款給遠航當時曾做過2次金檢，沒有涉及不法的情事，但卻發現有貸後管理、關係人交易等2大缺失，要求合庫進行改善，接下來則要進行債權確保的動作。

各級公庫收入　前10月近3.5兆元

各級公庫收入　前10月近3.5兆元

自然人董事上路　彰銀明年改選受關注

自然人董事上路　彰銀明年改選受關注

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

南山人壽宣布：改由南山產險董事長陳棠代理

南山人壽宣布：改由南山產險董事長陳棠代理

關鍵字：

獨董自然人董事金管會財政部台新銀彰銀蘇建榮顧立雄

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面