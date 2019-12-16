彰銀明年董事改選陷僵局　顧立雄提「多1席獨董」解套

▲彰銀明年即將改選，如今遇到金管會推動「自然人董事」制度，外界關注是否會影響公股銀行的經營權問題。（圖／記者吳靜君攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今年7月起推動自然人董事制度，對於明年即將改選的彰銀、合庫銀，恐怕影響公股銀行經營權的問題。財政部長蘇建榮今（16）日表示，彰銀改選問題比較大。不過，顧立雄對此指出，彰銀目前已有3席獨立董事，只有1席獨董的差額，可透過多一席獨立董事來運作。

金管會去年修訂金控、銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則，規定從今年7月1日起實施自然人專業董事制度，首先總資產規模未達1億元以上，董事在5人以下者，應有2人，而人數超過5人者，每增加4人應再增加1人；總資產規模達1億元以上，董事在5人以下者，應有3人，而人數超過5人者，每增加3人應再增加1人，不過董事全體人數超過13人者，可以為5人。

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財政部長蘇建榮在財委會時指出，以目前來看，明年改選董監事，合庫和彰銀會面臨到該問題，其中合庫應較沒有問題，而彰銀問題比較大。

立委吳秉叡質詢時表示，針對泛公股銀行實施自然人董事提出3點問題，首先是公股行庫用法人代表，若不服從大股東政府的指令，可以撤換代表，但自然人董事恐怕沒辦法撤換？再者是自然人董事酬勞要歸給政府嗎？最後是薪酬的稅金又如何計算？

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

金管會主委顧立雄對此表示，首先推動該制度是為了框住民營銀行大股東背後指導董事執行業務的問題，才有自然人董事的想法，若以純公股來看，應該沒有這個問題，而泛公股銀行，財政部並非是唯一的大股東，本質上與民營銀行沒有太大出入。

顧立雄指出，在專業執行業務，考量股東利益、員工利益及債權人利益，甚至是善盡企業社會責任，因此是否以大股東利益為唯一考量，值得審酌的地方，相信法人董事或獨立董事等都要本於董事專業來執行，這是其二。

第三，顧立雄說，現行並非沒有自然人董事，大多銀行或金控的獨董也規定可以3至幾席，不需修正即可增加獨董，且獨董選舉、提名都既有規範，金管會要求審計委員會都要獨董，就至少有3席，現行運作已是如此，至於財政部提名時，章程範圍可增加獨董是可以考量的範圍。

最後是酬勞部分，顧立雄認為，若酬勞要歸給財部，可以用合約方式來約定，目前公司已有類似的安排，若財政部認為不宜，也可提名獨董來符合自然人董事，涵蓋現在彰銀的銀行，只有一席獨董的差額，可透過多一席獨立董事來運作。

另位立委施義芳也提及，彰銀和台新銀的股東持股比例差距不大，屆時恐怕會出現問題。顧立雄則說，專業董事需要自然人董事，如今已有3席，只要多提1席就足以達成人數，無論是提名獨董或自然人董事，在運作上都是可行的。