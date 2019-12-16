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影／慶富案新事證再指向綠高層人馬！吳怡玎：投民進黨等同投貪污犯

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記者羅婉庭／台北報導

英國倫敦帝國學院統計學博士班畢業的高盛集團前總裁、國民黨不分區立委候選人吳怡玎16日表示，慶富案牽扯範圍非常大，每個階段都有疑點，尤其是在時力立委黃國昌提出繼續追查後，民進黨全數經濟委員會13位委員竟封殺調查、明顯官官相護，「票投民進黨就是票投貪污犯！」

隨著慶富案的新事證被提出，又爆出遠航無預警停飛事件，國民黨總統候選人韓國瑜金門輔選行程因而取消，他在臉書貼文「有消息指出背棄銀行專業對遠航不正常借貸的前合庫董事長，正是因慶富案下台、丟下新台幣上百億元呆帳的廖燦昌，竟又在蘇貞昌的指示下回鍋擔任第一銀行的董事長！」受訪時更表示「只要是民進黨支持者，做錯事都沒關係，永遠都有官做。」

▲▼慶富案超貸追追追」記者會 高雄市立委候選人陳麗娜、陳美雅、不分區立委候選人吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「慶富案超貸追追追」記者會，不分區立委候選人吳怡玎發言。（圖／記者屠惠剛攝）

牽連複雜、疑點重重的慶富案，在高雄市議會專案調查小組12日進行結案報告中，驚爆高銀放貸瑕疵新事證，小組成員籲高市府對未盡監察責任的獨立董事提起民事求償，對疑似違反銀行、證交法相關董事及人員提告，也要求金管會重新審視相關人員行政責任。

吳怡玎指出，慶富資本額只有5.3億，為了要承接國防部獵雷艦標案找上高銀，迅速且順利取得17.46億元保證金，一年時間資本額暴增到50億，其中高銀的貢獻不少，但令人質疑的是，高銀內部規定，超過8千萬元的借貸，就必須經過常務董事同意，而高銀常務董事就是民進黨人馬林文淵、許立明、李瑞倉。

據報導，林文淵在2017年6月，受到蔡英文政府指派，為具有官股色彩的海外投資開發公司董事長，且是以中鋼法人代表的身分擔任；爾後對中鋼最有影響力的高雄市長陳菊也力挺林文淵擔任中鋼董事長，但林文淵因介入台苯的爭議，最後與中鋼董座一職擦身而過。過去多起人事案可知林文淵與民進黨高層的關係密切。

根據高雄市議會慶富案專案小組的調查報告指出，高銀從2013年海科館聯貸案起，陸續貸款41.76億元給慶陽海洋、慶峯水產、慶富造船、慶洋投資等慶富集團相關公司，其中，17.46億元為獵雷艦工程履約保證金，當時兆豐、京城、台銀、土銀沒有一家銀行敢借，唯獨高銀願意，且從徵信到放款只花了4天。

2014年11月6日，聯貸案履約保證金17.46億元的常董會議上，主席質疑為何一星期內提出連帶保證函，擅長製造漁船的慶富、對於軍艦建造技術是否有問題，連帶籌組是否也有問題。

高銀前總經理王進安當時對慶富大力相挺，表示慶富在評選評分項目除一項目之外、均優於台船，且慶富曾為海軍建造100至200億元緝私艇。但調查小組查證發現，慶富當時與台船同分，才用抽籤決定資格，慶富過去也僅承接過37億元的海巡巡緝艦，並無王進安所說、擁有緝私艇的建造經驗。

調查小組也發現，2013年放貸17.6億元、2014年放貸3億元、2015年放貸3億元、2016年放貸3.03億元等4次董事會議，從錄音檔中顯示，會中並未做出明確決議，但事後的會議紀錄中卻記載「照案通過」，令人質疑會議記錄作假。

另外，在2015年3月12日，8.3億元的放貸程序中，從批准到簽訂授信契據及保證書，竟發生授信處未經營業經理批示、搶先批准，及授信契據及保證書趕在常董會通過前2天簽訂等兩次流程偷跑現象，調查小組直指根本是「幽靈放貸程序」

調查小組質疑，明明財政部公告鋼鐵製漁船耐用年數為8年、高銀漁船鑑價管理要點亦規定船齡逾15年即不予鑑估，但2015年5月7日同意履保展延會議上，慶富竟能用21年的老漁船借到3億元。

事後，時代力量立委黃國昌提出繼續調查此案，卻有13個民進黨立委反對繼續調查，1位江姓委員卻選擇放棄，高雄銀行7.6億的呆帳，讓投資人嚴重受損，但這13位立委卻反對繼續調查，動機啟人疑竇。

當時反對調查慶富獵雷艦弊案的民進黨立委名單包括，林岱樺、邱議瑩、高志鵬、莊瑞雄、賴瑞隆、蘇治芬、蘇震清、江永昌、余宛如、陳賴素美、蔡易餘、施義芳、郭正亮，其中，賴瑞隆就是當時的海洋局長。

潛艦國造、國艦國造、造船公會；慶富造船總裁陳慶男、慶富與國外合作完成的潛艦儎台控制系統（圖／記者李孟璇攝）

▲慶富造船總裁陳慶男。（資料照）

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