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宏達電董座王雪紅看5G時代：2020年是VIVE Reality發展期

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▲宏達電董事長王雪紅。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏達電董事長王雪紅。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）董事長王雪紅今（16）日受邀參與「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」發表演說，會後受訪表示，迎接5G時代，2020年將進入VIVE Reality的發展期，並期望看到VR和AR的內容可以有大力的突破，因為只有內容平台做起來，整個生態圈才會快速發展。

王雪紅曾說2016年是VR元年，因此會後受訪被問到5G時代，怎麼看2020年的VR發展，王雪紅表示，2020年是VIVE Reality的發展期，因為VIVE Reality是VR＋AR+5G＋AI＋區塊鏈，而整個技術對AR和VR會有很大的突破，因為5G的上傳下載速度非常快，因此對工業4.0會有很大的進展。

請繼續往下閱讀...

王雪紅表示，每個平台的發展都需要時間，像是宏達電從掌上型電腦到2.5G、3G、4G都經歷一段時間，但相信VR平台一定會做起來，因為這將會改變人類的生活方式，像是Science American就說到今年最重要的產品就是VR。

王雪紅以宏達電VR開會軟體為例，現在VR應用在開會不僅可以節省所有的出差時間，還可以做到感染你個溫度，完整記錄所有的會議狀況，像這樣的VR開會軟體就是重要的應用之一，還有現在提到的藝術方面，未來發展同樣讓人期待。

對於2020年的期待，王雪紅表示，下一階段最重要的就是希望可以看到VR內容上面有大力的突破，因為現在VR／AR在內容的發展還是非常貴，尤其是VR／AR需要像是寫故事、寫程式、畫美術等各種人才，所以希望可以幫助年輕人發展，因為只有內容平台做起來，整個生態圈才會快速發展。

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