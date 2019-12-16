捷星航空「出大招」不甩罷工　取消航班＋出售787彌補損失

▲捷星航空事隸屬於澳洲航空的子公司。（圖／捷星航空提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲廉航捷星航空（Jetstar）近期面臨飛行員和地勤人員的勞資糾紛，官方在16日表示，由於罷工行動的因素，將取消1月份10%的國內線航班，以及出售3架波音787客機來彌補罷工期間的損失。根據統計，罷工行動與1月取消的航班損失約為2000萬澳元（約台幣4.1億元）到2500萬澳元（約台幣5.1億元）。

澳洲運輸工人工會（TWU）和澳洲機師工會（AFAP）先前為機師爭取權益，包括輪班間的休息時間必須超過12個小時，還有每年年薪要增加4％等要求，但捷星集團首席執行官加雷斯·埃文斯（Gareth Evans）表示，「這2個工會的要求與罷工行動的代價相當大，我們必須控制成本，否則將威脅到業務的長期可持續性。」

針對罷工行動，捷星航空會整合航班並將旅客嘗試轉移到其他航空公司，並新約聘了830名飛行員和375名地勤人員，藉由這些應對措施將乘客損失降至最低。

Had 2 cancelled flights yesterday due to #Jetstar staff strikes, 1 delayed flight today. @JetstarAirways give your staff fair working conditions - a 12 hr rest break between shifts for pilots responsible for 100’s of lives is not an “unsustainable demand” https://t.co/uAIKPmkHci — Rachel Menzies (@RachelEMenzies) 2019年12月15日

對於捷星航空取消航班的決定，APFP和TWU感到相當驚訝，因為完全沒有經過協商與討論，就試圖以強制的方式讓員工繼續接受不合理的工資，而且罷工行動與1月的航班並沒有太大的影響，甚至以販售波音787的行動，來誇大這段期間的損失讓外界誤解。

AFAP執行董事西蒙·盧頓（Simon Lutton）表示，希望航空公司取消決定並回到談判桌旁協商，以避免工會採取進一步的罷工行動。

如果已經預訂了1月航班的乘客，在未來幾天內捷星航空將主動聯繫，提供全額退款在內的其他補償方案。