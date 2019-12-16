公益愛心南北串連　康和證券單車環島募救助金

▲ 康和證券執行副總經理曾豊國（左二）、康和證券高雄分公司協理陳有景（左一）帶領同仁參與1919高雄陪騎，響應單車環台偏鄉送暖。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

康和證券集團連續第二年響應「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，董事長鄭大宇除號召員工接力環台，更動員北、中、南各地分公司的同仁，以參與大型陪騎活動的方式串連愛心。康和證券高雄分公司日前參與「1919愛走動」高雄地區的大型陪騎活動。希望透過陪騎的互助精神，為急難家庭籌募足夠的救助金。

康和證券共有9名成員報名參加社團法人中華基督教救助協會舉辦的陪騎活動，在執行副總經理曾豊國與高雄分公司協理陳有景的率領下，全員熱血出發。高雄地區的騎乘，從澄清湖棒球場停車場出發，繞行澄清湖騎行，為急難家庭陪騎18.6公里，陪騎報名費將用於捐助急難家庭。康和證券也在活動現場擺設攤位，為公益騎乘的夥伴們加油打氣。

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中華基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」公益勸募活動，2003年10月開始救助急難家庭以來，至今年10月底止，已累積資助接近一萬三千個急難家庭。透過全台一千三百多個1919服務中心與數千名志工，為經濟陷入困境的家庭，提供救助金及身心靈的慰助，陪伴他們走過人生最艱難的一段路。

康和證券集團響應該協會幫助陷於急難的經濟弱勢家庭，連續兩年報名「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，以單車環台方式進行公益勸募。集團董事長鄭大宇身體力行，第二年號召同仁參與單車環台，今年共有5名康和人，將以接力方式完成為期15天的單車公益環台，預計12月21日啟程。

鄭大宇去年開始號召員工，一同參與「1919愛走動」單車環台公益勸募活動。感受到弱勢家庭的迫切急難，以及偏鄉資源的缺乏，今年康和證券延續關懷腳步，再次參與單車環島，沿途親身探訪急難家庭，表達關懷並提供慰助。鄭大宇表示，離開台北走入偏鄉，才發現台灣的城鄉資源差距很大；期許透過企業的力量喚起社會上更多的公益關懷之心，讓公益之心延伸，提升社會正向前進的力量，讓更多生命得到翻轉。