巴西耶路撒冷經貿辦事處開幕　承諾「2020年遷移使館」

▲耶路撒冷。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

巴西在耶路撒冷（Jerusalem）的經貿辦事處15日開幕，總統（Jair Bolsonaro）的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）到場觀禮，並表示將在2020年把駐以色列大使館搬遷到耶路撒冷，為整個拉丁美洲樹立榜樣。

據The Jerusalem Post報導，巴西總統在當選前後均表示，會將巴西駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷，卻沒有在今年初對現諾言。他的兒子在開幕典禮上表示，「父親有意履行今年稍早的承諾。」

▲美國駐以色列大使館去年正式搬遷至耶路撒冷。（圖／路透社）

以色列總理班傑明·納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在開幕典禮上提到，以色列和巴西之間的直航已經取得很大的進展，這會刺激旅遊、商務和技術交流，「以色列是世界上最具活力、最具創新性的國家，如果我們將國家的潛力與巴西的潛力融合在一起，將可以為雙方提供極大的幫助。」

巴西媒體表示，此舉並不會損害與阿拉伯國家之間的關係，阿拉伯國家與巴西的貿易比以色列多得多，巴西對以色列的出口只佔0.17％，而對阿拉伯國家的出口則佔4.8％。

▲瓜地馬拉追隨美國，將駐以大使館遷至耶路撒冷。（圖／路透社）

耶路撒冷為以色列和巴勒斯坦境內的一座城市，兩國皆聲稱擁有主權，目前由以色列實際控制並官方定立為首都。世界上多數國家都將駐以色列大使館設在第二大城特拉維夫市，主張耶路撒冷的歸屬問題還需要和平協議來決定。

川普去年承認耶路撒冷為以色列首都，將美國大使館遷往當地，尋求與美國建立更緊密關係的瓜地馬拉也跟進，巴拉圭本來也同樣打算跟隨這項決議，但新政府在去年9月收回決定，預計洪都拉斯將在未來幾週也會將大使館遷至耶路撒冷。目前宏都拉斯、匈牙利、澳洲和捷克在耶路撒冷也設有貿易辦事處，斯洛伐克和烏克蘭也即將開設。