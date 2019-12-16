保母沒注意…女嬰睡覺時翻身　「倒栽蔥」摔進垃圾桶窒息亡

▲嬰兒睡覺時翻身掉下床窒息死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名保母在照顧一名年僅8個月的女嬰時，竟讓女嬰在午睡時翻身掉下床，直接「倒栽蔥」卡在床邊垃圾桶內，緊急送往醫院搶救仍宣告不治。當地警方表示，出事時女嬰的保母並不在場，而是由她24歲的女兒照顧，目前也已將保母的女兒逮捕。

根據《星州日報》報導指出，這名8個月大的女嬰在出生30天後，就由父親交給住在兵如港的保母照顧，大約每3至4個月會去探望一次。而14日下午保母將女嬰交給24歲女兒照顧後便出門，沒想到就發生意外。警方表示，女嬰剛學會爬行，當天下午保母女兒抱到床上哄睡後便離開房間，結果女嬰竟一個翻身掉下床，且不偏不倚地「頭下腳上」掉進床邊的垃圾桶中。

保母的女兒接受調查時指出，當天下午5點左右，她將女嬰放到床上睡覺，並在周圍放上枕頭避免翻身，並在半小時後入內查看，女嬰仍安穩地睡在床上。結果在6點15分左右進入房間時，就看到女嬰卡在床邊的垃圾桶裡，她嚇得立刻打電話叫救護車，但最後女嬰仍在送往醫院途中不治身亡。

解剖結果顯示，女嬰的死因為窒息，身體無虐待痕跡，應是頭部朝下跌入垃圾桶後，導致肺部積血。目前保母女兒也已被逮捕。