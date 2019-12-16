大陸中央經濟會議釋利多　A股後市不看淡

▲ A股在中央經濟會議召開後通常有好表現。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

隨著時序來到12月中，富邦投信指出，在黑天鵝振翅的月份，受惠人行貨幣政策穩中偏鬆、工作會議可望釋出題材利多， A股不須太過悲觀。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，展望2020年首季，A股仍有春季行情可期，過去5年中央經濟會議召開後3個月，A股皆有不錯表現，因此，目前建議手上有部位者可續抱；若沒有部位者，可逢低布局。

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粘瑞益指出，未來一季A股不看淡的首要關鍵，在於對中央經濟工作會議樂觀期待。此會議是中共中央、國務院召開最高規格的經濟會議，一般在每年的12月召開，此會議除總結一年來經濟工作成果外，更是制定2020年宏觀經濟發展的風向球。目前此會議正在召開當中，統計過去5年經驗，滬深兩市在會議召開後，因市場對宏觀經濟樂觀預期，皆帶動A股有穩定的績效表現，觀察召開後1個月行情較震盪，惟後3個月皆有不錯之正報酬，上証及深圳指數分別上漲4.7%及6.2%，勝率落在6~8成之間。

隨著時序即將進入2020年，粘瑞益認為，陸股後市可關注三大重點，包括強化逆周期調節力度、加強基建以強化經濟及國企改與利率市場化，行情不看淡。回顧2019年，降稅減費為財政政策關鍵，投資支出強調有效性，貨幣政策上，結構優化成為調整重點，傳導機制的疏通成為關鍵。

▲ A股2020年展望正向。（圖／路透社）

展望2020年，財政政策主軸在「調結構」，加大逆週期調節力度，以保持經濟總體穩定，推動經濟轉型；貨幣政策方面，人行近期發布的《2019年第三季度中國貨幣政策執行報告》，將加強結構調整，以應對經濟下行壓力。

此外，中國大陸國務院日前對適當降低專案資本金比例和加強投資專案資本金管理，提出一系列政策措施。2020年地方政府專項債券正式提前下達地方，金額為1萬億人民幣，占2019年當年新增專項債務限額2.15萬億元的47%。同時將優化槓桿結構，提高中央政府槓桿率，達到或突破3%財政赤字率。

從改革進程觀察，根據2015年出台《關於深化國有企業改革的指導意見》，2020年國企改革要在重要領域和關鍵環節取得決定性成果。2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，更是改革的關鍵之年。至於利率改革方面，今年利率市場化改革有了突破性進展。自8月20日首次發布至11月20日第四次發佈新LPR，1年期LPR(貸款市場報價利率)已較同期限貸款基準利率下滑20個基點，5年期以上LPR較同期限貸款基準利率下滑10個基點。

在A股後市不看淡下，粘瑞益建議投資人應逢低布局，目前建議手上有部位者可續抱；若沒有部位者，可逢低布局，可以大型A股ETF作為核心部位，掌握中小型A股之後市契機。