萊特海澤坦言貿易戰「僅部分勝利」　紐時：巨大成本換小協議

▲中美貿易戰暫時畫下休止。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中美貿易戰在達成第一階段協議後暫告一段落，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，儘管目前的協議僅能代表部分勝利，但這樣的進展仍就非凡，估計到了2020年，美國對中出口將增長一倍。不過，部分專家認為，過去19個月以來的爭端，對美國經濟造成前所未有的影響，若是將這段時間內美國企業所付出的成本算入，那麼此協議只能算是一筆「小交易」。

萊特海澤15日接受CBS訪問時指出，「這是試圖整合兩個截然不同體系的第一步，對我們雙方都有利。」他表示，第一階段協議在世界兩大經濟體之間的智慧財產權、金融服務上所達成的進展，是極度非凡的，並預計到了2020年，美國對中出口將增長一倍。

萊特海澤也承認，這份協議僅代表部分勝利，因為還有許多現狀無法立刻改變，「任何認為可以一鼓作氣改變中國的人都是愚蠢的，但總統不是，他很聰明。」

▲美貿易代表萊特海澤（左）、大陸國務院副總理劉鶴（中）與美財務部長梅努欽（右）。（圖／達志影像／美聯社）



許多美國企業團體對協議感到非常樂觀，認為這有效緩解了貿易戰的緊張局勢。但美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）資深研究員奧爾登（Edward Alden）認為，若將這19個月貿易戰美企所付出的成本算入，現階段協議的成效就大幅縮小，「很難將協議視為總統的聰明策略，伴隨著相當高的代價，這只是一項小協議。」

川普先前曾表示，所有對中加徵的關稅都是由中國的企業支付，但根據美國海關與邊境保護局（United States Customs and Border Protection）的數據顯示，自開始加徵關稅以來，從中國進口零件和產品的美國企業，已經額外繳納近400億美元的關稅。多項經濟研究數據也指出，關稅成本的負擔落在美國企業和消費者身上的程度，比落在中國企業身上的還要多。

▲專家指，關稅成本多由美國企業與消費者負擔。（圖／路透）



川普和他的顧問團指出，這段時間他們替美國帶來破紀錄的低失業率、強勁的股市和高漲的消費者信心，貿易戰從沒帶來負面影響。專家卻認為，如果沒有貿易戰，美國的經濟增長會更迅速，尤其貿易戰所帶來的不確定性，也抑制了商業投資。穆迪分析公司（Moody’s Analytics）經濟學家贊迪（Mark Zandi）認為，貿易戰在製造業造成的影響非常明顯。

康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩德（Eswar Prasad）認為，川普政府不斷大肆宣揚這紙協議帶來的短期勝利，「但這些協議帶來的效益，並不足以彌補貿易戰在各方面引起的不確信，這些不僅傷害了商業信心，也大幅抑制了投資。」

中國大陸國務委員兼外長王毅15日表示，中國一直不贊成用加徵關稅來解決經貿摩擦，因為貿易戰沒有贏家，而中美達成階段性貿易協議也是好消息，「這一協定符合國際社會的一致願望，有利於中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展，有利於為正在下行的世界經濟注入信心，有利於為全球貿易秩序帶來穩定性。」

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