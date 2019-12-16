合庫捲入遠航債權風波　顧立雄：曾金檢2次發現2缺失

▲立委曾銘宗質詢時指出，交通部民航局將會計師對遠航的查核報告移給金管會，質疑「金管會在幫遠航背書」。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

遠東航空上周爆出停飛烏龍，讓合庫銀行捲入債權風波，今（16）日引起立法院財委會多位立委關注，金管會主委顧立雄對此指出，合庫貸款給遠航當時曾做過2次金檢，沒有涉及不法的情事，但卻發現有貸後管理、關係人交易等2大缺失，要求合庫進行改善，接下來則要進行債權確保的動作。

立委曾銘宗今天在財委會質詢時指出，交通部民航局將會計師對遠航查核的報告，移給金管會後如何處理？為何對遠航極度體貼？

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金管會主委顧立雄對此表示，當時記得有函轉給遠航，但沒有所謂體不體貼，這是由金管會銀行局發出的書函，將函轉給合庫銀行注意，也請銀行依照授信5P原則進行評估。

曾銘宗又問「你竟然不相信民航局移給你的資料？」顧立雄則說，金管會當時已有函轉給銀行，而合庫應按照授信5P原則審慎評估，也就是銀行看到函後就要自主評估，否則將會超越公司治理的本質，留下對個案的指導棋。

曾銘宗質疑，「你等於是在幫遠航背書，是不是有外力介入？」另針對這次事件，金管會後續會採取什麼樣的監理措施？

▲針對遠航這起事件，金管會主委顧立雄表示，曾做過2次金檢，分別在2018年的1月及5月。（圖／記者紀佳妘攝）

顧立雄強調，「我們沒有任何外力介入的狀況」，針對該案件曾做過2次檢查，分別是2018年1月、2018年5月，並沒有涉及不法的情事，不過有貸後管理、關係人交易等缺失，要求合庫進行改善，未來將持續做好債權確保，密切關注是否盡到善良管理人注意義務。

另位立委林德福也提及，針對此案，金融監理漏洞是否產生的問題。顧立雄指出，該份檢查報告不予透露，但整體來說，查無不法的情勢，不過在作業上有所缺失，包括貸後管理等問題，要求合庫進行改善，就目前個案狀況來看，仍有擔保品，接下來進行債權確保的動作。

至於屆時有損失，該由誰來負責，財政部長蘇建榮表示，銀行有依據授信5P原則來評估，因此仍要尊重公司治理，之後會考量實際情況而定。