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立委追查遠航貸款核放經過　合庫：無外力介入、已聲請假扣押

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▲▼合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

立委關心合庫對遠航債權的問題；國民黨立委曾銘宗今(16)日表示，合庫105年7月貸款給遠航，用來償還安泰銀行的貸款，貸款金額增加3億元、利率卻減了4.5個百分點等。合庫董事長雷仲達回應，當時是因為遠航重整完畢，上週五合庫已經做兩個動作，包括已經聲請假扣押、拜會遠航。

財政部與八大公股銀行董總到立法院財政委員會進行「自然人董事制度對公股行庫管理之影響與因應」專題報告，由於上週遠航爆發無預警停飛事件，合庫是遠航最大的債權銀行，仍引起立委的關注。

請繼續往下閱讀...

曾銘宗表示，合庫105年7月5日貸款給遠航，貸款金額是24.5億元，貸款金額是3.5%，其中21億元是用來償還給安泰銀行（當時的貸款利率8%），換句話說，合庫給遠航的貸款增加了3億多元，利率降低了4.5個百分點。

他進一步表示，合庫當時是如何評估遠航提出的淡水小坪頂房屋，當貸款擔保品的價值？雷仲達表示，淡水小坪頂占債權大約是六成，當時遠航有請外部鑑價公司鑑價50億元，但是合庫評估並沒有這麼多，只有10多億元，每坪價值大約是19.5萬元。

曾銘宗痛批，當時合庫的放款根本不符合5P原則，包含借款人、借款目的、借款來源、債權確保與授信展望等都不符合應該遵守的原則。他提出，交通部民航局106年8月時將會計師查核意見，認為遠航繼續經營有疑慮，移請金管會處理，並且辦理授信應該依徵信原則評估。

雷仲達表示，遠航106年確實曾經關係人貸款有達31億元，但後來已經降為零；106年是虧損的，但是貸款期間都有稅前盈餘大約是2億元到9億元之間，該貸款還是正常繳息；他說，沒有證據顯示對遠航的放款有外力的介入。

雷仲達強調，對於遠航的債權，上週五（13）日已經聲請假扣押，7天內下來就可以到國稅局查調借保人的清冊，進入拍賣的程序；且週五也有與遠航拜會，對方希望繼續經營下去，合庫也不希望走入拍賣抵押品的階段。

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