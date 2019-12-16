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低利籠罩+貿易戰干擾未除　基金規模連八月創新高

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▲▼16日台股在台積電熄火下大漲格局不再，盤中震盪走高，未能攻克12000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今日波動大，盤中震盪走高，仍未突破12000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

不僅台股指數近日連日創新高，投信基金11月規模也增加近千億元，達到3兆9574億元，續創單月新高，是連八月創高。

台股繼上周觸及11,990點、挑戰12000點未成之後拉回，今（16）日開盤下跌12點、以11,915點開出，隨後開低走高，截至10點30分前，指數漲35點，來到11958點。

請繼續往下閱讀...

法人指出，貿易戰干擾未除，全球通膨難見起色，利率水準將中長期偏低，建議投資人將資金轉進高息、趨勢成長兩大類資產，有機會帶來不錯的回報。

根據投信投顧公會資料統計，截至11月底為止，投信整體基金規模達3兆9574億元，較10月增長2.59%，為連續第八個月創單月新高。

若按類型區分，跨國指數股票型中的債券型、股票型規模增加最多，增量各有1017、147億元，其中，債券型規模來到1兆2951億元，居各類型基金之冠；至於規模減少最多的是國內指數股票槓桿或反向型基金，縮減164億元。

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示，11月基金規模再度增長，主要原因有二：一是低利率環境籠罩，壽險等大型法人持續調整資金配置，利用利率反彈、台幣升值之際，轉進相對穩健、債息具吸引力的債券ETF；二是貿易衝突和緩，股市震盪走高，部分投資人逢高減碼，轉進債市，平衡資產組合。

展望後市，王達榮指出，從美國聯準會最新利率意向點陣圖觀察，明年升、降息的機率都非常低，而且歐、日等國深陷負利率泥沼，整體利率中長期偏低的情形不易改變，將促使資金追逐風險性資產，因此未來布局應掌握「資產、時間分散」兩大原則，定期定額分批進場。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷建議，投資人不妨將資金轉進波動度相對穩定的收息型資產，及中長期趨勢向上的創新成長股票，前者如：兼顧債信品質與息收的美元投資等級債、類主權債券，或水電瓦斯等公用事業基金；後者看好正步入成長起飛階段的AI人工智慧相關股票基金。


 

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