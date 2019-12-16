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20歲男打遊戲太專心…口渴誤拿清潔劑當水狂灌！　喝完「內臟在燒」慘死

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▲▼韓國電子遊戲開發商藍洞旗下的PUBG公司開發及發行的多人制大逃殺遊戲《絕地求生》。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 印度已經發生多起因過於專注遊戲導致意外的事件。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度日前發生一起悲劇，一名年輕男子和朋友外出旅行，乘車時都靠手遊打發時間。日前他在火車上忙著玩南韓遊戲開發商藍洞旗下的大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG）時突然口渴，隨手拿了一罐看似是水的液體，沒想到卻喝下大量清潔劑，最終中毒身亡。

根據《印度時報》13日報導，20歲的亞達夫（Saurabh Yadav）來自中央邦瓜廖爾，此前和珠寶商友人夏爾馬（Santosh Sharma）一同旅行。乘特快車前往北方邦亞格拉途中，亞達夫打了絕地求生一陣子後感到口渴，便伸手進夏爾馬包包裡掏出一罐液體，雙眼還盯著手機螢幕，沒仔細看罐子內容物及標籤就打開蓋子，大口灌完。

過了一段時間，亞達夫開始感覺到自己的五臟六腑彷彿在燃燒，轉頭看向剛剛自己灌完的「水」，才發現那其實是一罐酸性清潔劑。他和夏爾馬都陷入恐慌，趕緊求救，但當時火車正全速前進，短時間內不會停車。當火車抵達亞格拉時，亞達夫已經死亡。

事發後夏爾馬遭警方拘留，被問及為何攜帶酸性液體搭乘火車時回答，他是一名珠寶商，因此隨身攜帶酸來清潔銀器。但亞達夫的家人指控，是夏爾馬故意讓他喝下有毒液體。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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