宏達電將VR虛擬實境導入藝術界　王雪紅演講分享科技提升藝術體驗

▲宏達電董事長王雪紅。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（2498）今（16）日攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等世界級文化機構，參與由故宮主辦的「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」，會中，宏達電董事長王雪紅受邀發表演說，分享VR應用在藝術、教育的無限可能。

「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」從12月17日至2020年5月26日在南院呈現VR藝術，國立故宮博物院院長吳密察表示，這次特展將故宮自己研發製作的部分數位展示成果公諸於世，配合VR科技在當代說故事的潛力，提供欣賞古文物的新體驗。

王雪紅受邀以科技提升藝術文化體驗發表演說，提到創意就是HTC的DNA，因此宏達電在3年前成立HTC VIVE Arts，看到VR應用在藝術、教育的無限可能，不僅讓藝術可以數位永久保存，也讓人能走入畫中，零距離地欣賞畫家筆觸的層層色彩，還能讓人瞬間飛往世界各地博物館欣賞藝術品。

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王雪紅表示，這個活動能讓大家知道越來越多博物館與藝術家已開始使用虛擬實境作為新型態的創作工具，這是現在進行式，希望未來這樣跨界的聚會能夠越來越多，讓藝術人文與科技對話，創造夢想，實現人類更美好的生活。

▲宏達電董事長王雪紅分享用科技提升藝術體驗。（圖／記者姚惠茹攝）

慕夏基金會董事Marcus Mucha表示，這次與HTC VIVE及Nexus Studios攜手呈現阿爾豐斯慕夏（Alphonse Mucha）作品《斯拉夫史詩》（Slav Epic）的虛擬實境，不僅讓許多無法親眼目睹的人透過虛擬實境能沉浸其中，真實地將剎那置於虛幻的場景中。

為推廣VR藝術，故宮特別策劃「新虛擬x明日實境藝術科技研討會」，邀請羅浮宮文化傳媒規劃部總監Dominique de Font-Réaulx、橘園美術館館長Cécile Debray、慕夏基金會董事Marcus Mucha等重量級人物前來講演，一同見證虛擬實境藝術的階段性成果。

宏達電在2017年成立HTC VIVE Arts，不僅與英國泰特美術館共同製作的《莫里迪亞尼VR：赭石工作室》，並與故宮合作並勇奪美國GLAMi Awards榮譽獎的《清明上河圖》，還與法國橘園美術館齊力完成並獲2019哥本哈根國際紀錄片影展的《莫內：傾慕睡蓮》。

宏達電也與德國舊國家美術館攜手創作的《海邊的修道士》，目前更在法國羅浮宮「達文西500週年特展」展出的《蒙娜麗莎：越界視野》，還與捷克慕夏基金會合力製作並且尚未公開的《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》等作品，都將在這次「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」展出。