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美特使出訪南韓　突向北韓喊話提議會面：你們知道如何找到我

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▲▼美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）15日訪韓。（圖／記路透）

▲ 畢根15日抵達南韓。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

無核化協商陷入膠著之際，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）15日出訪南韓，今（16）日隔空對北韓喊話，提議在他訪韓期間會面，「我們就在這裡，你們也知道如何與我們接觸。」

畢根稍早與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳在首爾外交部廳舍針對北韓核武議題舉行首席代表協議，會後於記者會上表示，「我想直接對北韓的對應官員（counterpart）說，是時候有所作為了，一起完成吧。我們就在這裡，而你們知道該如何與我們接觸。現在還不遲，美國和北韓有能力走上更好的路，但光靠美國的一己之力是做不到的。」

這並非畢根第一次在外交部廳舍與記者會面，卻是首次使用外交部簡報室。《韓聯社》分析，畢根此舉是為以更加正式的方式向北韓傳達訊息。

畢根預計在南韓停留至17日下午，正積極推動與北韓官員在板門店等地會面，目前還不清楚平壤當局意願如何。若雙方順利會談，畢根將要求討論北韓單方面提出的年底大限，「美國沒有設下死限，而是將實踐二位元首在新加坡峰會約定的事項視為目標。」

針對北韓近來頻頻試射的舉動，畢根則表示，「我很清楚北韓可能很快會發動高強度的挑釁行為。這對維持朝鮮半島和平完全沒有幫助，也沒有必要。」

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