慶祝聖誕節？挪威獵人付錢「射殺野生馴鹿」　高舉血色鹿角咧出笑容

▲英國獵人在挪威提供獵殺馴鹿的服務。（圖／翻攝scothunt.co.uk）

記者林瑩真／綜合外電報導

聖誕節就要到了，但幫忙聖誕老人送禮物的馴鹿卻被無情射殺。挪威的獵人們付錢參加一場獵殺活動，可以任意射殺馴鹿為樂，血跡斑斑的照片曝光引起爭議。令人難過的是，挪威有將近20萬頭野生馴鹿，捕殺馴鹿並不違法。

綜合外媒報導，亨德利（Hendry）、拉姆奇（Ramsay）及沃特斯（Waters）屬於英國法夫的蘇格蘭野戰隊，他們在挪威國家公園提供馴鹿、公牛及奶牛的狩獵活動，開放時間從8月至9月。

他們的活動網站公開血跡斑斑的照片，包括白色皮毛沾上血跡、高舉鹿角，以及獵人們大大的微笑。「我們很高興能夠在挪威北部提供馴鹿狩獵」，更稱狩獵傳統已持續好幾代，現在狩獵麋鹿、馴鹿，其他季節則狩獵紅鹿、熊、狼、狼獾、猞猁、狍、松雞等。他們甚至在英國、法國、西班牙、非洲及阿根廷提供服務。

對此，反殘酷運動聯盟（League Against Cruel Sports）表示，射殺魯道夫（紅鼻子馴鹿）並不符合聖誕精神，「沒有理由在一年中的任何時候射殺動物來取樂，殺死聖誕老人的馴鹿來慶祝聖誕節真的不符合這個善意的節日」、「我們什麼時候才能了解動物不是商品，給牠們所謂生命的禮物，而不是無謂的殺死他們」。

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