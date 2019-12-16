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賞櫻會「公款招待支持者」　安倍民調連2月下滑…不支持率反超！

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▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三民調連續2個月下降。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本每年春天會由首相舉辦「賞櫻會」，會邀請各國駐日大使，算是內閣官方活動。但在野黨認為，許多安倍後援會的成員也受邀參加，有公器私用的味道，並批評首相安倍晉三的解釋不夠充分，讓最新民調的支持率只剩42.7%，比不支持率的43%還高。

據《共同社》報導，在野黨質疑，此次「賞櫻會」有許多安倍後援會的成員受邀參加，是安倍晉三把國家活動變成私人活動，公器私用。對此，有83.5%的民眾認為，安倍對於公款招待支持者參加賞櫻會的解釋不夠充分。

共同社15日公布最新民調，安倍晉三內閣的支持率比上個月下降6%，只剩42.7%；不支持率則是從38.1%持續上升，變至43%，是去年12月以來，首次不支持率高於支持率。事實上，支持率在上個月也是下降趨勢，比前一個月下降5.4%，等於兩個月連續下降超過10%。

另外，安倍將於2021年9月滿自民黨總裁的任期，雖然自民黨高層支持修改黨章，讓安倍續任第四屆「任期3年」的自民黨總裁，但有61.5%民眾反對安倍續任，僅28.7%的人贊成。

至於日本將派遣自衛隊到中東確保商業運輸安全、收集情報一事，支持率33.7%、反對51.3%；對日本經濟前景感到不安的人達87.9%；反對安倍修憲的人達54.4%；希望內閣優先處理的議題為「養老金、醫療、護理」最高，達41.4%。

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