巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

▲尤里每天深夜對著天花板放「馬叫聲」報復鄰居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯發生一起奇案！一名男子為了報復樓上鄰居小孩太吵，買了一個巨型喇叭，每天在深夜裡對著天花板播放「馬叫聲」，時間持續了一年半。警方以「長期折磨他人」罪名將他逮捕，未來可能面臨3到7年的監禁。

據RT報導，事發於俄羅斯下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的一處住宅區，46歲的尤里（Yury Kondratyev）認為樓上鄰居小孩的吵雜聲，讓他無法在家享受安靜的個人時光，於是買了一個巨型大喇叭，從2018年4月以來，故意每天在深夜時對準天花板播放「馬叫聲」，還敲打牆壁發出噪音，整整持續了一年半的時間。

▲尤里的鄰居在半夜整整聽了1年半的「馬叫聲」（圖／CC0圖庫）

尤里不只發出噪音折磨鄰居，他還在大廳掛上布條寫著，「我不在乎大人隔天上班是否疲累，我不在乎小孩是否因此有精神衰弱的問題，我不在乎老年人是否無法入眠或是無法養病，我的目的是希望你們全部離開這間公寓！」

鄰居們曾多次向警方檢舉尤里的行為，但尤里依然我行我素，堅信自己不會受到法律的制裁。警方也多次上門勸說，並對他處以5千元盧布（約新台幣2,411元）的罰款，不過他不僅沒有繳罰款，還繼續製造噪音干擾鄰居。

警方見尤里屢勸不聽，於是13日以「長期折磨他人」罪名逮捕他，此向罪名若成立，尤里將可能面臨長達7年牢刑。

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