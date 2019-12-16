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高盛：對中美貿易協議感到失望　關稅降幅小於預期

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▲▼中美貿易站,美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰影響美國農業出口。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 CNBC 報導，中美之間終於達成了萬眾矚目的第一階段貿易協議。但是，高盛集團首席經濟學家在一份報告中提出，美方關稅下調的幅度小於預期，且還存在一些技術與法律細節的問題，該協議仍存在不確定性。

協議雖然達成，但美國還是保留大約2500億美元的中國進口商品25％關稅，但同意將約1200億美元的大陸進口產品關稅減半降至7.5％。高盛報告指出，該協議涉及知識產權、技術轉讓、農業、金融服務以及貨幣外匯，並且包括中國將在未來幾年進一步大量採購美國商品和服務的承諾。

請繼續往下閱讀...

美國官員表示，中國承諾在兩年內採購總計400～500億美元的美國農產品。但在北京的新聞發布會上，中國大陸官員拒絕證實500億美元這個數字，也不願證實具體承諾的採購金額。

因此，高盛首席經濟學家哈齊烏斯（Jan Hatzius）指出：「美國和中國官員都沒有說明協議具體的改革內容，也沒有提供有關中國從美國購買農產品規模的相關細節。」；華爾街日報也指出，自2019年初至10月，美國對中國的農產品出口僅100億美元，低於貿易戰開始前2017年的200億美元，對於中國兩年內採購400億美元的承諾無法想像。

另一方面，高盛也指出明年將進入美國總統大選年，增加政治變數，因此中美能在第二階段談出後續協議的可能性不高。

儘管目前仍然缺乏協議內容相關細節，但許多分析師認為，另一方面美墨加自貿協定（USMCA）及英國脫歐的不確定性降低，這都應會刺激市場信心，對商業和股票有利，為更多投資帶來更高的企業利潤。
 

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