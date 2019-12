全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

▲南極洲全洲約98%的地方被平均厚度1.9公里的冰層覆蓋著。(圖/記者戴榕萱攝)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)的冰川學研究團隊發現地球陸地的最低點,位於南極洲東部的登曼冰川(Denman Glacier),總長約100公里,寬約20公里,深藏在海平面以下3.5公里,深度幾乎是聖母峰海拔高度的一半。

根據BBC報導,這項研究在本週「美國地球物理聯合會(American Geophysical Union)秋季會議」上,公開研究團隊製作的新南極洲冰架下方的地形輪廓圖「BedMachine Antarctica」,同時也刊登在雜誌《自然地球科學》(Nature Geoscience)。

新南極洲的地圖填補的航空勘測的空白資料,雖然有雷達儀器貫穿南極洲,發射微波電磁脈衝追蹤岩石地形,但是仍有一部份領域是沒數據的。為此,研究團隊領導人莫里格姆(Mathieu Morlighem)博士利用物理學「質量守恆定律」,結合現有的雷達測量和冰運動數據,計算出有多少的冰流過登曼冰川。

