全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

▲南極洲全洲約98%的地方被平均厚度1.9公里的冰層覆蓋著。（圖／記者戴榕萱攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）的冰川學研究團隊發現地球陸地的最低點，位於南極洲東部的登曼冰川（Denman Glacier），總長約100公里，寬約20公里，深藏在海平面以下3.5公里，深度幾乎是聖母峰海拔高度的一半。

根據BBC報導，這項研究在本週「美國地球物理聯合會（American Geophysical Union）秋季會議」上，公開研究團隊製作的新南極洲冰架下方的地形輪廓圖「BedMachine Antarctica」，同時也刊登在雜誌《自然地球科學》（Nature Geoscience）。

新南極洲的地圖填補的航空勘測的空白資料，雖然有雷達儀器貫穿南極洲，發射微波電磁脈衝追蹤岩石地形，但是仍有一部份領域是沒數據的。為此，研究團隊領導人莫里格姆（Mathieu Morlighem）博士利用物理學「質量守恆定律」，結合現有的雷達測量和冰運動數據，計算出有多少的冰流過登曼冰川。

Thanks to new technology dubbed the BedMachine, researchers are now able to “see” what’s underneath the thick ice covering Antarctica. https://t.co/C0DLugesiJ — New York Daily News (@NYDailyNews) December 13, 2019

如果知道有多少的冰進入山谷，以及其移動速度，就可以計算出冰的體積，即得知谷底的深度和崎嶇的程度。莫里格姆博士表示，「這是陸地上最深的峽谷，根據我們的計算，峽谷在海平面3.5公里以下，流經南極山脈的冰川在其水槽上都會有山脊，而這些山脊是未知的，它們能夠使冰蓋具有彈性」，此項研究將助於了解氣候變化對於地球的影響。

根據美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，縮寫為NOAA）的數據，海洋平均的深度為3.6公里。地球最深的地方為西太平洋馬里亞納海溝（Mariana Trench），深度為11公里。

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