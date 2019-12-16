兒是《星際大戰》狂粉！他時薪2500徵「歐比王」家教：請穿長袍帶光劍

▲ 有英國家庭在網路應徵家教，希望家教能扮成星際大戰「歐比王」的模樣來教課。圖為《星際大戰》劇照（圖／Lucasfilm提供）

實習記者羅明輝／綜合報導

令星戰迷期待不已的《STAR WARS : 天行者的崛起》將在18日上映，想成為絕地大師 （Jedi Master）「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）嗎？現在有機會了。英國有一對父母在網路上刊登「應徵歐比王」的求職廣告，希望找到一位「星際大戰」超級粉絲來擔任家教，幫助他們有閱讀障礙的兒子能跟上小學五年級的課程。

據《內幕新聞》 (Insider) 報導，這對父母表示，他們的兒子有閱讀障礙，因此想找一名知識淵博的英語家教來指導他英語。由於兒子是星戰狂粉，為了讓他能更有效率的學習，父母希望這名家教在上課時，能夠扮成「星際大戰」電影中，兒子最喜歡的角色─「歐比王肯諾比」的模樣，穿著全套的長袍，並攜帶絕地武士必需的光劍（Light Saber）等裝備。

除了要有基本的配備，這對父母也希望家教能對整個星際大戰的文化、世界觀都充分了解，多多融入星際大戰的元素在教材中，像是依據電影角色、場景來教授名詞、形容詞、句型文法和結構；另外，他們也期待這名家教在課堂上能盡量與兒子進行互動，平時不要以老師和學生來稱呼，而是稱呼對方為「師傅」(Master) 和「徒弟」(Padawan) 。

這對父母強調，想應徵他們家庭的 「歐比王」顯然沒那麼容易，他們將會逐一測試每位應徵者，以確定是否具備了歐比王的形象、個性以及智慧，如果最後被順利選上，除了可以擁有一套免費的新服裝，每小時的薪資報酬更高達60英鎊（2427新台幣），「如果有人對這樣的報酬感興趣，又符合我們所開出了條件，歡迎到Tutor House網站上申請應徵。」

據了解，「歐比王肯諾比」是星際大戰系列中最經典的絕地武士，也是許多影迷們相當尊敬、喜愛的角色之一。「Disney+」先前宣布將拍攝的以「歐比王」為主軸的《星際大戰》衍生影集後，令不少影迷都引頸期盼。

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