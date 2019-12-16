中國情報系統侵略性提升！　美官員曝：常無預警現身美國機構

▲ 美國軍事基地據報遭人闖入。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日前有知情人士向《紐約時報》爆料，2名中國大使館官員9月擅闖美國維吉尼亞州一座敏感軍事基地，被驅逐出境。《紐時》15日援引美國官員說法報導，持有外交護照的中國官員近幾個月來愈加大膽，經常不請自來地現身研究機構或政府機構，9月滲透軍事基地只是其中較為顯著的案例。

華府與北京當局都對9月這起事件相當低調，但川普政府的憂慮日漸加劇。隨著美中逐漸身陷全球戰略與經濟競爭，中國對美國的間諜活動也在擴大，構成龐大的威脅。美國反間諜官員幾十年來持續試圖查明中國使館官員是否以外交頭銜掩蓋其間諜身份，也跟蹤其中一些人。

中國成都官員2016年綁架一名據信為美國中央情報局（CIA）官員的美國領事館官員，對他進行審問，強迫他招供。隔天這名美國官員的同事找到他，趕緊助他離開中國。美國官員隨後揚言驅逐美國境內疑似為中國間諜的人士，但顯然並未採取行動。

前總統歐巴馬（Barack Obama）時期的白宮國安會亞太資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）表示，他並不清楚歐巴馬在任期間有無驅逐中國外交官或情報人員偽裝成外交官的事件，「美國很少驅逐有外交身分的中國間諜或其他使館官員，或許是因為中國情報系統在過去並不太咄咄逼人，但這種情況在10年前就改變了。中國情報機構變得更複雜、有侵略性，不論是在人力還是電子方面。」

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