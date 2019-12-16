新加坡引用反假新聞法　要求反對黨更正FB貼文和網站文章

▲新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

新加坡政府14日再度引用「防止網路假訊息與網路操縱法」（POFMA，又稱反假新聞法），下令反對黨「新加坡民主黨」（SDP）更正臉書貼文和網站文章。自從反假新聞法10月生效以來，政府已經第3次發布更正命令，這次是首次針對反對黨。新加坡民主黨反駁，那些貼文有引述資料來源，並無作假。

據The Strait Times報導，新加坡民主黨的貼文聲稱，許多新加坡人的白領工作機會被外籍人士取代，被政府認為是錯誤的資訊而要求更正。目前新加坡民主黨已經遵守了政府的指令，更正兩則臉書貼文和一篇網站文章。

政府在事實查核網站上表示，新加坡民主黨發布錯誤性的公開貼文，會使各界專業人士、經理人、管理人員及技術人員受錯誤訊息誤導，引起恐慌。

新加坡民主黨則表示，那些貼文有引述資料來源，並無作假，目前會先遵從政府指令，但會上訴。新加坡民主黨必須向人力部（Ministry of Manpower ,MOM）提出申請，如果申請被拒絕，可以向高等法院提出上訴。

新加坡《防止網路假訊息與網路操縱法》（Pofma）在10月2日生效，授予官員權力去判斷、封鎖和移除網上假消息，自從法案生效以來，政府已經第3次發布更正命令，這次是首次針對反對黨。

政府這樣子的做法也引起民主黨的不滿，質疑政府此舉會使他們難在明年選舉前接觸選民和宣揚政治理念。人權組織也認為，「反假新聞法」恐怕已壓縮言論自由空間，可能會變成一種變相打壓反對派、迫害異議人士的手段。