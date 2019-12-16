　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲小哥揪朋友到家裡玩　進門「找手機充電器」爆口角…當場心臟被刺破！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海門遭到同學刺殺，只因為手機充電器。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲海門遭到同學刺殺，只因為手機充電器。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳亭伃／綜合報導

英國布里斯托日前發生一起衝動釀禍的謀殺案。一名17歲少年跟朋友相約在家中，進門不久之後，兩人因為「手機充電器」爆發口角，一言不合之下，友人竟拿出預藏好的刀朝少年身上猛刺，造成少年的心臟當場破裂，送醫搶救三小時後仍回天乏術。少年母親難過的表示，「這場沒意義爭執害我失去了兒子，根本無法接受」。

根據英國《太陽報》報導，17歲的海門（Tyrone Hayman）在案發當天找了朋友到家裡玩，就在友人進門拜訪後沒多久，海門的母親就聽到兩個少年講話聲音變得相當大聲，之後得知是因為手機充電器而爭執，但就在口角開始不久後，海門的朋友竟拿出身上藏的刀，就往海門身上狂刺，胸口部分更是被砍傷多刀。

▲海門遭到同學刺殺，只因為手機充電器。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲海門同學得知消息後相當難過。

海門的母親隨即報警，並將兒子緊急送往醫院急救，然而經過3小時後醫生仍宣布搶救無效，並表示當下衝突時，海門的心臟就已經被刺穿。海門母親事後在募款網站「GoFundMe」上希望可以得到網友的協助。

而刺殺海門的兇手年僅14歲，也遭到逮捕。警方調查後表示，整起謀殺案的起因，讓所有人相當震驚，因為少年的衝動而導致一個年輕的生命逝去。海門的同學得知消息後也相當難過，在臉書上悼念「親愛的兄弟，我門永遠都會想念你」、「我將會記住我們在學校的所有回憶」。

ET快訊
子涵爆「乾爹贊助100萬」參加選美！遭淫窟組織放逐後上海復出
自由的空氣能被尊重！波特王6聲明揭「解約關鍵」
最紅YouTuber宣布2020隱退　拍片嘆：我真的累了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

他睡大街上3.5小時沒翻身　好心婦上前喚醒「竟發現成一具蜷曲凍屍」

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」羞拿手機拍下愛的形狀！

嫩弟被人妻拐玩脫衣撲克　「花棚大冰櫃當戰床狂搖」26年走不出陰影崩潰求死！

兒是《星際大戰》狂粉！父母徵「歐比王」當家教：請穿長袍帶光劍

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

內部有3台灣人　世界銀行：非成員國仍能保有工作

17歲小哥揪朋友到家裡玩　進門「找手機充電器」爆口角…當場心臟被刺破！

20歲男打遊戲太專心…口渴誤拿清潔劑當水狂灌！　喝完「內臟在燒」慘死

萊特海澤坦言貿易戰「僅部分勝利」　紐時：巨大成本換小協議

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

兒是《星際大戰》狂粉！父母徵「歐比王」當家教：請穿長袍帶光劍

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

內部有3台灣人　世界銀行：非成員國仍能保有工作

17歲小哥揪朋友到家裡玩　進門「找手機充電器」爆口角…當場心臟被刺破！

20歲男打遊戲太專心…口渴誤拿清潔劑當水狂灌！　喝完「內臟在燒」慘死

萊特海澤坦言貿易戰「僅部分勝利」　紐時：巨大成本換小協議

同學吃不起營養午餐！　5歲童暖心義賣「幫123人繳清費用」

噴完除臭劑點菸！「火星+噴霧」瞬炸擋風玻璃　英男搖晃下車…見商店全毀

環保少女坐地上傳「克難通勤照」　德國地鐵：她搭頭等艙

孟加拉工廠1周竄2惡火　3層樓工廠狂燒「消防員到場先抬10屍」惹鼻酸！

中職／王正棠、高孝儀球迷會大聊爸爸經　明年穩定一軍出賽

兒是《星際大戰》狂粉！父母徵「歐比王」當家教：請穿長袍帶光劍

「虧雞」豐哥拚選舉　林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

千元預算買高CP神鞋！義大利原廠監製高科技超彈力ETPU中底　震撼運動鞋市場

謝和弦現身噴漆報社大樓！　「分送高級雪茄」笑稱交朋友…不記得見面多次的他

蘿莉塔澀谷街頭「背後夫妻臉男人」露面搶鏡！　網：要公開了嗎

陪爸「划波特船」翻覆！6歲童海面漂浮28分鐘　冷靜無懼戰海神

貸款變代償？遠航財報不實？　黃國昌要合庫要進釐清

朱立倫火速籌組10縣市副總幹事團！林麗蟬、林義傑加入2020戰局

以為練鐵頭功！貓咪老愛「頭狂撞人」萌理由曝...實在太傲嬌了

國際熱門新聞

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

一家五口搬家　隔天全部詭異慘死

14歲男孩登山採果　踩到炸彈引爆亡

陸客團車禍3死23傷　司機低頭釀禍

一覺醒來發大財！她戶頭多11億存款驚呆

他許願快來開店　漢堡王親自幫圓夢

他面試爽約謊稱「嬤過世」下場超慘

17歲少年色鉛筆畫動物　生動有靈性

乘客「忘情狂摳」...腳底死皮彈射　網：關3年啦

爆乳女星腿開直播「下面嫩膚」！醫生儀器上下磨

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

環保少女乘車坐地　德鐵：她搭頭等艙

梅根16歲緊貼前男友舊照曝光！

更多熱門

相關新聞

逼3少年「清槍」212次判刑589年　定執行7年

逼3少年「清槍」212次判刑589年　定執行7年

高雄吳姓男子經常帶隊參加廟會陣頭，因此結識不少未滿14歲的少年。他在2016年4月到2017年2月間，多次以捏腰或毆打大腿等方式，壓制3名少年，為他們「打手槍」212次，少年都說吳男動手時，他們全身麻痺，事後覺得噁心。最高法院審理後，認定吳男犯行212次，總計判刑589年，定執行7年定讞。

13歲少年遭同學霸凌！放學撂2朋友圍毆報仇

13歲少年遭同學霸凌！放學撂2朋友圍毆報仇

去好友家踐行…17歲少年竟成赤裸浮屍！

去好友家踐行…17歲少年竟成赤裸浮屍！

印少年趴鐵軌躲火車　驚險20秒曝

印少年趴鐵軌躲火車　驚險20秒曝

澳洲野火仍肆虐　3屁孩加碼縱火

澳洲野火仍肆虐　3屁孩加碼縱火

關鍵字：

手機充電器少年血氣方剛刺殺

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面