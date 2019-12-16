第一階段貿易協議敲定　梅努欽透露「第二階段已著手進行」確信川普將連任！

▲美國財政部長梅努欽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰在13日終於達成第一階段貿易協定後，讓不少投資人放下心中大石，財務部長梅努欽（Steven Mnuchin）14日在專訪中談到達成的貿易協定，給予極大的肯定，認為是川普任內相當了不起的成就，隨著第一階段協議告一段落，談判團隊也著手進行第二階段協議，且將會更多細節項目，預計將會以多階段的方式進行。

綜合外媒報導，梅努欽在訪問中提到，13日所達成的中美第一階段協議，主要是涉及智慧財產權、技術轉讓、結構性農業問題、金融服務與匯率問題，而中國也退一步展現誠意，承諾將購買美國農產品與其他商品。

梅努欽也表示，明年1月將會完成簽署，接著就會開始著手進行第二階段談判，而第二階段談判將會有更有階段性，可能會分成「第二階段A」、「第二階段B」與「第二階段C」的多階段方式來進行，並且安排時程。在被問到美國對許多國家用經濟制裁的手段，是否會破壞美元在全球儲備貨幣的長期地位？梅努欽回應，經濟制裁只是替代軍事衝突，美元地位仍相當堅定，且維持美元有一定的安全性與穩定性。

此外，在第一階段貿易協定達成後，梅努欽被問到川普選情是否會被影響？他則回應，川普不管怎樣都會取得連任，因為這樣川普創造了新的經濟局勢，也不忘專注在國安問題上。