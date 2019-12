孟加拉工廠1周竄2惡火　3層樓工廠狂燒「消防員到場先抬10屍」惹鼻酸！

▲孟加拉工廠大火10死。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

孟加拉當地時間15日在首都達卡(Dhaka)郊區發生一起大火,造成至少10人死亡,而這是孟加拉一周內發生的第二起重大火警。位於達卡郊區的一間三層樓風扇工廠突然竄出火舌,接著就是熊熊大火,附近居民連忙報警求助。

綜合外媒報導,在達卡加吉坡(Gazipur)一間工廠突然竄出大火,消防人員到場救火時,已經發現10具遺體,但目前仍不清楚工廠在火災當時有多少員工在內,且起火原因仍需進一步調查。當地警方官員伊斯蘭(Jabedul Islam)表示,總共花了2小時才控制火勢,之後再進入火場進行搜索。

這場火警是孟加拉過去一週內發生的第2起重大火警,達卡西南方城鎮克拉尼干吉(Keraniganj)一間非法塑膠工廠11日也有嚴重火災,至少有19人死亡。據悉當地工廠很容易傳出火警,其中原因就是消防安檢並未做的完全,意外發生後讓許多員工無辜喪命。

