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台灣虎航今興櫃掛牌：「開盤一度衝上60元！」　股價上演蜜月行情

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▲國內首家、也是唯一的低成本航空「台灣虎航」今（16）日登錄興櫃，創下華航集團申請上市櫃之首例，最快明年上市。圖中為台灣虎航董事長張鴻鐘。（圖／記者黃克翔攝）

▲國內首家、也是唯一的低成本航空「台灣虎航」今（16）日登錄興櫃，創下華航集團申請上市櫃之首例，最快明年上市。圖中為台灣虎航董事長張鴻鐘。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

國內首家、也是唯一的低成本航空「台灣虎航」今（16）日以登錄價41元登錄興櫃（股票代號：6757），成為華航集團轉投資公司中，第一家申請掛牌上市櫃的子公司，今天開盤股價一度衝破60元大關，上演蜜月行情。

法人表示，隨現有東北亞市場耕耘優化、東南亞市場持續開拓以及未來機隊擴充計畫等引擎帶動下，台灣虎航整體營運獲利可望持續成長，再創營收巔峰。

請繼續往下閱讀...

依據民航局統計，2018年低成本航空的旅運人數正式突破1,000萬人次，佔台灣國際航線旅客總量的18.7%，相當於短短6年的時間就多了10倍，成長相當快速。截至今年10月，台灣虎航單月載客數超過22萬人次，相較去年同期增加約5.3%；今年前十月共載客超過235萬人次，也較去年同期增加約8.5%，顯見市場相當熱絡。

▲台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航將自明年1月3日正式開航桃園-首爾仁川航線。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航將自明年1月3日正式開航桃園-首爾仁川航線。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航董事長張鴻鐘表示，台灣虎航的航班時間大多符合台灣旅客「早去晚回」需求，與其他外籍航空競爭對手的時間帶有所區隔，推升台灣虎航去年載客數為亞軍酷航的兩倍，以23%市占率穩坐低成本航空冠軍。

台灣虎航表示，公司近年來營收得以成長主要有四個關鍵因素：一、布局航線深受台灣旅客喜愛，有利載客率連年提升；二、產品銷售則秉持著熱情、溫暖、真誠的品牌精神，並仔細觀察乘客需求，成功建立忠實顧客群；三、品牌持續呈現年輕活潑形象，第一線同仁亦秉持熱忱，帶動高回流率；四、經營團隊對於成本部分控制得宜。

依據財報，載客數的攀升也同步反映在營收與獲利上。台灣虎航2017年至今年第三季營收分別為68億元、87.75億元及74.06億元，每股稅後純益（EPS）分別為2.86元、4.91元及3.51元，表現相當亮眼。

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