中美貿易協議未激勵美股　台指期開盤下跌31點　　

▲美股道瓊上漲 3.33 點。回頭看台指期今（16）日開盤下跌 31 點，來到 11,932 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

上週中美正式宣布達成第一階段貿易協議，美國總統川普稱第二階段談判立即展開。美股標普、那指收盤續創歷史新高，道瓊、費半創歷史次高紀錄，另外，免除關稅劫的蘋果也樂漲。回頭看台指期今（16）日開盤下跌 31 點，來到 11,932 點。

標普 500 指數上漲 0.23 點，或 0.01%，收 3168.80 點。那斯達克指數上漲 17.56 點，或 0.20%，收 8734.88 點。美股道瓊指數上漲 3.33 點，或 0.01%，收 28135.38 點。費城半導體指數下跌 10.83 點，或 0.60%，收 1796.04 點。

請繼續往下閱讀...

川普政府取消原定 12 月 15 日即將上路的新關稅，並將 1200 億美元大陸商品稅率降半至 7.5%，其餘 2500 億美元的大陸商品加徵 25% 關稅則維持不變。

目前中美第一階段協議的重點是貿易平衡和關稅，預計第二階段將更深入地處理中國大陸智慧財產權執法和經濟改革。

截至今早8：47，台指期下跌 33 點，來到 11,930 點。