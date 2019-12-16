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陸客團遊加拿大車禍3死23傷「索賠117億」　司機低頭傳簡訊釀禍

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▲▼陸客團巴士去年在加拿大發生嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸客團巴士去年在加拿大發生嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

日前一個中國旅行團在加拿大安大略省普雷斯克特鎮（Prescott）乘坐遊覽車時，發生嚴重車禍，造成3人死亡，多人受傷，受害者家屬在近日向加拿大法院提起訴訟，指出事發當時，美籍華裔的司機邊開車邊用手機才會釀禍，要求巨額5億加幣（約台幣117億元）的賠償。

這起事件發生在去年的6月4日，這輛遊覽車上載有37人，行駛在普雷斯克特鎮401號公路時發，意外衝出車道，撞上路邊的岩石翻覆，造成3名遊客死亡，分別為是60歲的盧衛平、57歲的葉雪瑩和54歲的徐常林，另外還有超過20人受傷。

加拿大的《環球新聞網》報導，過了一年多後，死傷者的家屬與渥太華的律師葛爾拉許維（Miriam Gorelashvili）合作，在4日向加拿大法庭提出賠償請求，總金額高達5億元加幣。而被告是來自紐約法拉盛的32歲巴士司機齊家（Jia Qi，音譯），以及遊覽車公司「Union Tour Express」和加拿大交通部等多個單位。

▲▼陸客團巴士去年在加拿大發生嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

▲法院文件指，司機於案發當時正在傳簡訊。（圖／達志影像／美聯社）

齊姓司機已經在2月被以疏忽駕駛的罪名起訴，案件還在審理中。而要求賠償的法院文件中提到，齊姓司機是個「不稱職的駕駛」，且缺乏合理的技術以及和自律能力，證據顯示，撞到岩石時，車子處在超速狀態，司機也未能及時踩下剎車。文件也稱，司機當時部沒有進入駕駛狀態，同時還在傳簡訊，也因為GPS導航而分散了注意力。律師團也控訴，Union Tours Express未能正確培訓司機，也沒有確實檢查車輛以確保安全運行。

目前提出控訴的原告正在等待被告的辯護，人身傷害公司也並請了加拿大醫生前往中國，評估車上遊客受到的傷害，訴訟檔提到，受傷的23人需要接受「廣泛而長期的醫療，包括（不限於）物理治療與心理治療」。

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